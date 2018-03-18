Песков рассказал, где будет голосовать кандидат в президенты РФ Путин

До настоящего момента место голосования президента не разглашалось.

Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов, где же будет Путин в день президентских выборов, сказал, что такой информацией не располагает, но отметил, что традиционно он посещает избирательный участок в столице.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве", - сказал Песков журналистам 12 марта. При этом он добавил: "Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет, хотя такая возможность (у главы государства) электорально и законодательно имеется, как у любого гражданина РФ", - отметил Песков.

На всех предыдущих президентских выборах — нынешние будут для Путина уже пятыми — глава государства голосовал на избирательном участке в здании РАН. Как правило, он приезжает отдать свой голос в середине дня. Любопытно, что проход избирателей на участок при этом никогда не перекрывался.

Вечером 18 марта после закрытия участков для голосования, Путина ждут в его избирательном штабе в Гостинном дворе, подтвердил "Интерфаксу" представитель штаба, воздержавшись от других подробностей этого мероприятия.

Инцидент с полуголыми девушками

Возможно, место голосования президента заранее не было объявлено, чтобы избежать ненужных сюрпризов, как в 2012 году. Тогда, через некоторое время после того, как Путин (в то время глава правительства) покинул избирательный участок, туда забежали три девушки — активистки FEMEN — обнажились до пояса и стали выкрикивать обвинения в адрес премьера. Также они попытались украсть избирательную урну с бюллетенем Путина.Подоспевшие сотрудники полиции прикрыли девушек куртками и после этого увели их с участка.

Как голосовал Владимир Путин в 2012 году: