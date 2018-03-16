Больше 100 барнаульских болельщиков выбежали на лед после поражения ХК "Алтай"

Уже после окончания матча многие из болельщиков (в итоге их было больше ста человек) вышли на лед, чтобы сфотографироваться с хоккеистами. Незапланированная фотосессия длилась больше получаса. Не смогла помешать и выехавшая на заливку льда машина. Некоторые из болельщиков даже умудрились на нее залезть, чтобы сделать эффектный кадр.

Охрана спорткомплекса людей не трогала. За тем, чтобы на льду было все спокойно, до самого конца лично следил вице-премьер регионального правительства Андрей Щукин. Эмоциональные болельщики окончательно разошлись лишь после того, как во Дворце зрелищ и спорта начали выключать свет.

После матча в соцсетях появились восторженные отклики и фотографии барнаульских поклонников хоккея.

"Алтай" считается одной из самых популярных команд ВХЛ. Каждую игру посещают в среднем 2,6-3 тысячи человек. И это несмотря на то, что клуб демонстрирует не самый стабильный хоккей.

В этом сезоне коллектив начало лихорадить еще в самом начале. После нескольких неудачных встреч руководство клуба перетасовало тренерский штаб. На место Евгения Бакланова, занимавшего пост главного тренера с сезона 2016-2017, пришел Александр Соловьев, ранее выполнявший функции его помощника.

Затем начались серьезные изменения внутри команды. В итоге клуб покинули более 10 хоккеистов, многие из них до этого играли в "Алтае" много лет.

Регулярный чемпионат алтайские хоккеисты завершили на предпоследнем восьмом месте, что позволило ему участвовать в плей-офф. Соперниками алтайской команды стали ростовчане, занявшие первую строчку в "регулярке".

На выезде "Алтай" выиграл один матч, второй проиграл. В Барнауле в упорной борьбе поучилось два поражения. Многие из болельщиков отмечали, что домашние игры плей-офф были лучшими у "Алтая" за весь прошедший сезон.