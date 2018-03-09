Звезде фигурного катания Алине Загитовой японцы сделали дорогой подарок

Японцы из общества по сохранению порода акита-ину написали письмо директору катка "Хрустальный", где тренируется Алина Загитова. Они рассказали, что из СМИ узнали о том, что девушка хотела получить в подарок от родителей щенка этой редкой породы в случае победы на Олимпиаде. "Мы были бы счастливы, если эта собака станет мостиком дружбы между Россией и Японией", — приводит слова общества "Советский спорт".

Напомним, что 15-летняя фигуристка Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой на зимних играх в Пхенчхане. А еще она прославилась тем, что показала свое скромное жилье японским журналистам, которые сняли фильм про фигуристку.