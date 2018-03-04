"Штучный" тренер Тутберидзе, воспитавшая ярчайших звезд фигурного катания

Во время недавно прошедшей Олимпиаде в Пченчхане для многих стало открытием, что тренер Загитовой и Медведевой — та самая Этери Тутберидзе, о которой впервые услышали еще после золота Липницкой в Сочи.

Этери Тутберидзе выросла в грузинской семье, была пятым ребенком. Папу видела в пять утра, перед тренировкой, а маму — после ее работы, поздно вечером. Много лет спустя она скажет, что львиная доля успеха спортсмена зависит от поддержки родителей. Ей, несмотря на старания в одиночном катании, а позже в танцах на льду, покорить Олимп не получилось. Лучшее достижение — Кубок СССР, пишет bfm.ru.

Она признается, что у нее не было веры и внимания своего тренера, своей Этери Тутберидзе. В девяностых она уехала работать в США, в ледовое шоу. Тренировала любителей. Вышла замуж, родила дочь, та сейчас тоже фигуристка, но тренируется не у мамы.

В конце девяностых Этери вновь захотелось спортивного адреналина. И она вернулась в Россию с тренерскими амбициями. Но здесь ее никто не ждал. Пришлось начинать карьеру заново, с тренировок на надувных катках, с цирка на льду. Спустя время она стала тренером в московской спортшколе и набрала в свою группу перспективных подростков.

В 2008-м перешла на работу в ледовый дворец "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". В том же году за успехи школе дали первый в Москве статус школы олимпийского резерва по фигурному катанию.

В 2014-м юная Юлия Липницкая выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, а Сергею Воронову, досталось серебро.

Оба — воспитанники Тутберидзе. В тот год она получила орден "За заслуги перед Отечеством". И пожизненную славу гениального тренера уровня Татьяны Тарасовой, Елены Чайковской, Станислава Жука и других.

Владимир Гомельский,

журналист:

— Гениальные тренеры — это гораздо более редкий и штучный товар, чем гениальные спортсмены. А Тутберидзе, конечно, фигуристка, которая в свое время как спортсменка не добилась выдающихся успехов, зато в ней проснулся тренерский талант. Уже сейчас после этих побед хочется причислить ее к лику великих отечественных тренеров в фигурном катании. А секрет у всех великих тренеров — они своим делом живут, и они отличаются невероятным трудолюбием и фантазией.

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева.

Подрастают перспективные юниоры. При этом Тутберидзе продолжает набор 11-летних спортсменов. Многие ради этого приезжают в Москву из регионов.

Илья Авербух,

чемпион мира по фигурному катанию:

— Происходит жесточайший отбор. Если она видит, что талантливый ребенок, она берет. Та же Липницкая приехала из Челябинска. Они приезжают, их привозят мамы, рекомендуют тренеры. Ребенок попадает на испытательный срок. Она смотрит, как трудится, как родители заинтересованы. Да, Этери Георгиевна очень авторитарный тренер. Ни у кого такой интенсивности тренировочного процесса не существует из всех, кого я видел. И фантастический перфекционизм. Я позвонил поздравить ее сегодня с днем рождения и сказал: "Этери Георгиевна, надо тебя увидеть в ближайшие дни. А где?" "В понедельник на льду в..." Человек выиграл только что золото и серебро, один день на отдых, и в понедельник она уже на катке. Вот это ее лучшая характеристика.

Валерий Мешков, пятикратный чемпион СССР по фигурному катанию: "Она не была чемпионкой больших каких-то званий. Понимаете, в чем дело, тренер — это, как говорится, тренер от бога. Это моя точка зрения, что школы такой, как школа Жука была, школа Тутберидзе, нет. Она просто, понимаете, берет готовых таких людей".

Дети в ее группе тренируются бесплатно. При этом в различных интервью Тутберидзе признавалась, что ее возмущает неспособность россиян ценить время тренировок. В Америке фигуристы платят за каток сами и используют каждую минуту аренды. Россияне в это время часто отвлекаются на пустяки вроде шнуровки коньков.

Кроме того, менталитет наших спортсменов заставляет их внутренне оценивать задания тренера и много сомневаться. А мозг, говорит Этери Тутберидзе, заставляет сомневаться тело. Отсюда ошибки и травмы.

Может, четырехлетних под себя воспитать, задается она в очередной раз риторическим вопросом. Этери Георгиевна работает в команде, где, кроме второго тренера и хореографа, есть еще специалисты. Большое внимание стало уделяться медико-биологическому обеспечению. Выбраковок юных звезд по здоровью стало меньше.

Факт

15-летняя российская фигуристка Алина Загитова выиграла первую золотую олимпийскую медаль в своей карьере и в российском зачете на Играх-2018. 18-летняя Евгения Медведева, которая шла вслед за Алиной по результатам короткой программы, завоевала серебро.