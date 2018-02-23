Российская фигуристка Алина Загитова взяла первое золото на ОИ-18. У Медведевой серебро

15-летняя российская фигуристка Алина Загитова выиграла первую золотую олимпийскую медаль в своей карьере и в российском зачете на Играх-2018. 18-летняя Евгения Медведева, которая шла вслед за Алиной по результатам короткой программы, завоевала серебро.
Девочки откатали практически безошибочно, не допустив падений. У Загитовой поначалу не получилось сделать каскад из двух прыжков, но к концу программы она собралась и таки сделала его, хотя казалось, что вставлять его некуда — такая плотная у нее программа.
#Фигурноекатание. За произвольную программу Алина #Загитова получает 156,65 балла!!! В сумме 239,57!!! pic.twitter.com/aCXLDFm2zN— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 23 февраля 2018 г.
Евгения Медведева проиграла Загитовой всего 1,5 балла по сумме. По словам комментаторов, она слегка поменяла программу, прыгнув "дорогой" каскад в первой половине программы. Во второй половине он оценивался бы дороже, но сделать это Медведевой могла помешать травма, полученная в конце 2017 года. После своего проката она расплакалась, и тренер Этери Тутберидзе (также тренер Загитовой, а ранее — Юлии Липницкой) ее долго утешала.
В короткой программе на Олимпиаде обе фигуристки установили мировые рекорды. Медведева побила свой же рекорд в командных соревнованиях, а Загитова через 10 минут побила рекорд Евгении. В произвольной программе девочки получили одинаковые оценки с точностью до сотой.
Алина Загитова стала второй олимпийской чемпионкой в индивидуальных женских соревнованиях в истории России после Аделины Сотниковой. Третье место на Играх заняла канадская фигуристка Кейтлин Осмонд. Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова стала восьмой. Это ее первая Олимпиада, как и у двух других российских девочек.
Россия сейчас занимает 15-е место в общем медальном зачете (до завоевания золота было 20-е).
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