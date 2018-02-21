Российские фигуристки за 10 минут поставили два мировых рекорда

Россиянка Алина Загитова стала обладательницей нового мирового рекорда в короткой программе фигуристок в женском одиночном катании на Играх-2018.
21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях фигуристов Загитова набрала 82,92 балла.
"Прокатом я довольна, баллами тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Конечно, я очень рада, что все так сложилось.
Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее хорошо откатать, это самые высокие баллы. Мелочей не бывает, мы над всем работали с моими тренерами", — сказала Загитова, пишет Газета.Ru.
Прежний лучший результат буквально за несколько минут до ее выступления был установлен другой россиянкой — Евгенией Медведевой (81,61 балла).
Она заняла второе место в короткой программе. Предыдущий рекорд — 81,06 балла — принадлежал также Медведевой. Его она установила в Пхенчхане в рамках командного турнира Олимпиады.
Медведева: Два мировых рекорда за 10 минут? Это исторический момент, особенный! Такое редко бывает. Буду готовиться к произвольной программе так, чтобы оставить всю себя на льду pic.twitter.com/WokH6F74QB— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 21 февраля 2018 г.
Третья российская фигуристка Мария Сотскова заняла по итогам короткой программы 12 место. 23 февраля девушек ждет произвольная программа, по итогам которой будут разыграны медали, пишет znak.com.
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