На олимпиаде в Корее переводчика нашли мертвым

Во время Зимней Олимпиады в Пхенчхане нашли мертвым переводчика в медиа-деревне, где живут аккредитованные на Олимпийские игры представители СМИ, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
В сообщении сказано, что умершему было 55 лет и его фамилия Ким. Тело нашел сосед по комнате, в которой они жили в медиа-деревне. Коллеги переводчика сообщили, что в пятницу, 16 февраля, мужчина жаловался на боли в груди.
В полиции сообщили, что во время Игр Ким занимался переводом для японской прессы. Корейские правоохранительные органы выясняют причину его смерти.
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