На олимпиаде в Корее переводчика нашли мертвым

В сообщении сказано, что умершему было 55 лет и его фамилия Ким. Тело нашел сосед по комнате, в которой они жили в медиа-деревне. Коллеги переводчика сообщили, что в пятницу, 16 февраля, мужчина жаловался на боли в груди.

В полиции сообщили, что во время Игр Ким занимался переводом для японской прессы. Корейские правоохранительные органы выясняют причину его смерти.