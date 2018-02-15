Русские девушки-кёрлингистки. За кем теперь будут следить иностранные болельщики

Красота российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой была с восторгом встречена иностранными болельщиками на Играх-2018. Однако эта спортсменка, завоевав "бронзу" в дабл-миксе, пропала с олимпийских экранов. Кто же пришел ей на смену? Это шесть других русских красавиц: Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. Предлагаем вашему вниманию снимки девушек из соцсетей.