Русские девушки-кёрлингистки. За кем теперь будут следить иностранные болельщики

Красота российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой была с восторгом встречена иностранными болельщиками на Играх-2018. Однако эта спортсменка, завоевав "бронзу" в дабл-миксе, пропала с олимпийских экранов. Кто же пришел ей на смену? Это шесть других русских красавиц: Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. Предлагаем вашему вниманию снимки девушек из соцсетей.
Девушки уже одержали первую победу на на Олимпиаде в Пхенчхане, победив накануне соперниц из Сборной Китая со счетом 7:6. Правда, первую игру наши кёрлингистки проиграли британкам 3:10, но это только начало. А в пятницу их ждет встреча со сборной Швеции.
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