Где смотреть трансляцию Олимпиады-2018 и за кого поболеть

Altapress.ru рассказывает, где смотреть Олимпиаду-2018.
Игры-2018 официально стартовали 9 февраля и продлятся до 25 февраля. Трансляции будут проходить как по обычному телевидению, так и в online режиме.
Где смотреть Олимпиаду по телевидению
Транслировать соревнования будут три российские телекомпании, идущих как по метровым каналам, так и на кабельном или спутниковом телевидении. Это "Первый канал", "Россия 1" и "Матч ТВ".
Полные программы передач этих телеканалов с анонсами олимпийских соревнований есть и на нашем сайте в специальном разделе altapress.ru/tv.
Помните, что разница во времени Пхенчхана с Москвой — 6 часов, а разница во времени Пхенчхана с Новосибирском (Красноярском, Барнаулом и Кемерово) — 2 часа.
Где смотреть Олимпийские игры в интернете
Трансляции с Игр будут проходить и интернете. Например, в "Яндексе", а также в российских соцсетях — "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Кроме того, транслировать соревнования Олимпиады-2018 будут в спортивном разделе на главной странице Mail.ru.
Также транслируют Олимпийские игры "Спортбокс" и Спортс.ru.
Кроме того, "Первый канал", "Россия 1" и "Матч ТВ" также будут показывать олимпийские трансляции на своих сайтах:
Когда смотреть Олимпиаду-2018
Чтобы ориентироваться в программе, но при это не запоминать все обширное расписание Олимпийских игр-2018, предлагаем запомнить некоторые данные по самым популярным видам спорта.
Биатлон: большая часть соревнований будет начинаться около 14:00 мск.
Хоккей: игры группового турнира мужской российской сборной будут проходить в 15:10 и 10:40 мск. Финал пройдет 25 февраля в 07:10 мск.
Фигурное катание: Большая часть соревнований фигуристов будут начинаться в 4:00 мск.
Лыжи: начало гонок запланированы в отрезке от 9:00 до 14:00 мск.
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Традиционно, россияне очень сильны в фигурном катании. Здесь в медальном зачете нам могут помочь спортивные пары, которые накануне заняли все три призовых места на Чемпионате Европы. В одиночном женском катании большие надежды на Алину Загитову и Евгению Медведеву.
Есть надежда на победу в танцах на льду и в мужском одиночном катании, где хорошие результаты показывали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.
На игры поедет очень сильная мужская сборная по хоккею.
В шорт-треке даже без лидера Виктора Ана есть все шансы у Семена Елистратова, а также большие надежды на призовое место в женской эстафете.
В сноуборде у нас хорошие шансы с Виктором Уайлдом, Аленой Заварзиной и Владиславом Хадариным.
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