Полное расписание Олимпиады-2018. Когда смотреть Олимпийские игры

До 25 февраля в корейском Пхенчхане будут проходить XXIII Зимние Олимпийские игры. Предлагаем вашему вниманию полное расписание соревнований Олимпиады-2018. Время указано московское.
9 ФЕВРАЛЯ
Керлинг, дабл-микст
02:35. Южная Корея — Норвегия, США — Швейцария, Китай — Канада, Россия — Финляндия
07:35. Канада — Финляндия, Китай — Россия, США — Южная Корея, Швейцария — Норвегия
Фигурное катание
Командный турнир
04:00. Мужчины, короткая программа
06:00. Пары, короткая программа
Фристайл
04:00. Женщины Могул Квалификация
05:45. Мужчины Могул Квалификация
14:00. Церемония открытия Олимпиады 2018
10 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 5 комплектов наград
Керлинг, дабл-микст
03:05. Китай — США, Норвегия — Финляндия, Канада — Швейцария, Южная Корея — Россия
14:05. Россия — Канада, Швейцария — Южная Корея, Норвегия — США, Финляндия — Китай
Сноуборд
04:00. Мужчины Слоупстайл Квалификация
Лыжные гонки
10:15. Женщины Скиатлон, 7,5+7,5 км
Конькобежный спорт
14:00. Женщины. 3000 метров
Биатлон
14:15. Женщины Спринт 7,5 км
Прыжки с трамплина
15:30. Мужчины К-95. Личные соревнования Финал
Санный спорт
13:10. Мужчины Одиночка 1-й заезд
15:30. Мужчины Одиночка 2-й заезд
Хоккей.
Женщины
10:40. Япония — Швеция
15:10. Швейцария — Южная Корея
Шорт-трек
13:00. Мужчины 1 500 м Квалификация
14:30. Мужчины 1 500 м Полуфинал
15:10. Мужчины 1 500 м Финал
13:45. Женщины 500 м Квалификация
14:50. Женщины Командная гонка 3 000 м Квалификация
11 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 7 комплектов наград
Керлинг, дабл-микст
03:05. Норвегия – Китай, Финляндия – США, Швейцария – Россия, Канада – Южная Корея
Горные лыжи
05:00. Мужчины Скоростной спуск
Сноуборд
04:00. Мужчины Слоупстайл Финал
07:30. Женщины Слоупстайл Квалификация
Конькобежный спорт
10:00. Мужчины 5000 м
Лыжные гонки
09:15. Мужчины Скиатлон, 15+15 км
Санный спорт
12:50. Мужчины Одиночка 3-й заезд
14:10. Мужчины Одиночка 4-й заезд
Фигурное катание
04:00. Командный турнир. Танцы Короткий танец
05:30. Командный турнир. Женщины Короткая программа
07:00. Командный турнир. Пары Произвольная программа
Фристайл
13:30. Женщины Могул Финал
Биатлон
14:15. Мужчины Спринт 10 км
Хоккей
Женщины
10:40. Финляндия — США
15:10. Канада — Россия
12 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 8 комплектов наград
Керлинг
Дабл-микст
03:05. 1/2 финала
14:04. 1/2 финала
Горные лыжи
04:15. Женщины Гигантский слалом 1-я попытка
07:45. Женщины Гигантский слалом Итог
Сноуборд
04:00. Женщины Слоупстайл Финал
07:30. Женщины Хаф-пайп Квалификация
Фигурное катание
04:00. Командный турнир. Мужчины Произвольная программа
05:00. Командный турнир. Женщины Произвольная программа
06:00. Командный турнир. Танцы Произвольный танец
Биатлон
15:00. Мужчины Гонка преследования 12,5 км
13:10. Женщины Гонка преследования 10 км
Конькобежный спорт
15:30. Женщины 1 500 м
Прыжки с трамплина
15:50. Женщины К-95. Личные соревнования Финал
Санный спорт
13:50. Женщины Одиночка 1-й заезд
15:30. Женщины Одиночка 2-й заезд
Фристайл
13:30. Мужчины Могул Финал
Хоккей
Женщины
10:40. Швейцария — Япония
15:10. Швеция – Южная Корея
13 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 8 комплектов наград
Керлинг
Дабл-микст
03:05. Матч за 3-е место
14:05. Финал
Сноуборд
04:00. Женщины Хаф-пайп Финал
07:00. Мужчины Хаф-пайп Квалификация
Горные лыжи
05:30. Мужчины Суперкомбинация Скоростной спуск
10:00. Мужчины Суперкомбинация Итог
Конькобежный спорт
14:00. Мужчины 1 500 м
Лыжные гонки
11:30. Мужчины Спринт (К) Квалификация
14:00. Мужчины Спринт (К) Финал
11:30. Женщины Спринт (К) Квалификация
14:00. Женщины Спринт (К) Финал
Санный спорт
13:30. Женщины Одиночка 3-й заезд
15:30. Женщины Одиночка 4-й заезд
Хоккей
Женщины
10:40. Канада — Финляндия
15:10. США — Россия
Шорт-трек
13:30. Мужчины 1 000 м Квалификация
14:50. Мужчины Командная гонка 5000 м Квалификация
13:00. Женщины 500 м Четвертьфинал
14:30. Женщины 500 м Полуфинал
15:20. Женщины 500 м Финал
14 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 6 комплектов наград
Керлинг
Мужчины Круговой турнир
03:05. Дания – Швеция, Канада – Италия, Южная Корея – США, Швейцария – Великобритания
14:05. Канада – Великобритания, Южная Корея – Швеция, Швейцария – Италия, Норвегия – Япония
Женщины Круговой турнир
08:05. Япония – США, Россия – Великобритания, Дания – Швеция, Швейцария – Китай
Фигурное катание
04:00. Пары Короткая программа
Горные лыжи
05:15. Женщины Слалом 1-я попытка
07:45. Женщины Слалом Итог
Сноуборд
07:00. Мужчины Хаф-пайп Финал
Двоеборье
09:00. Мужчины К-90 + 10 км
Конькобежный спорт
13:00. Женщины 1 000 м
Биатлон
14:05. Мужчины Индивидуальная гонка 20 км
Санный спорт
14:20. Мужчины Двойка 1-й заезд
15:50. Мужчины Двойка 2-й заезд
Хоккей
Мужчины
15:10. Словакия – Россия, США – Словения
Женщины
06:10. Швеция – Швейцария
10:40. Южная Корея – Япония
15 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 7 комплектов наград
Горные лыжи
05:00. Мужчины Супергигант
Керлинг
Мужчины
08:05. США – Италия, Норвегия – Канада, Великобритания – Япония, Дания – Швейцария
Женщины
03:05. Канада – Южная Корея, Дания – Япония, Китай – Россия, Великобритания – США
14:05. Китай – Великобритания, Канада – США, США – Дания, Южная Корея – Япония
Конькобежный спорт
14:00. Мужчины 10 000 м
Лыжные гонки
09:30. Женщины Индивидуальная гонка, 10 км ©
Биатлон
14:00. Женщины Индивидуальная гонка 15 км
Санный спорт
15:30. Микст Командные соревнования
Скелетон
04:00. Мужчины 1-й заезд
05:30. Мужчины 2-й заезд
Сноуборд
05:00. Мужчины Борд-кросс Квалификация
07:30. Мужчины Борд-кросс Финал
Фигурное катание
04:30. Пары Произвольная программа
Фристайл
14:00. Женщины Акробатика Квалификация
Хоккей
Мужчины
06:10. Финляндия – Германия
10:40. Норвегия – Швеция
15:10. Чехия – Корея, Швейцария – Канада
Женщины
06:10. США – Канада
10:40. Россия – Финляндия
16 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 5 комплектов наград
Керлинг
Мужчины
03:05. Италия – Дания, Норвегия – Южная Корея, Швеция – США
14:05. Япония – Швейцария, Швеция – Великобритания, Дания – США, Канада – Южная Корея
Женщины
08:05. Дания – Канада, Южная Корея – Швейцария, Швеция – Россия
Сноуборд
04:00. Женщины Борд-кросс Квалификация
06:15. Женщины Борд-кросс Финал
Фигурное катание
04:00. Мужчины Короткая программа
Конькобежный спорт
14:00. Женщины 5 000 м
Лыжные гонки
13:00. Мужчины Индивидуальная гонка, 15 км ©
Прыжки с трамплина
15:30. Мужчины К-125. Личные соревнования Квалификация
Скелетон
03:30. Мужчины 3-й заезд
05:00. Мужчины Итог
14:20. Женщины 1-й заезд
15:30. Женщины 2-й заезд
Фристайл
14:00. Женщины Акробатика Финал
Хоккей
Мужчины
06:10. США – Словакия
10:40. Россия – Словения
15:10. Финляндия – Норвегия, Швеция – Германия
17 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 9 комплектов наград
Горные лыжи
05:00. Женщины Супергигант
Керлинг
Мужчины
08:05. Южная Корея – Великобритания, Швейцария – Норвегия, Канада – Швеция, Япония – Италия
Женщины
03:05. Швейцария – Швеция, Россия – США, Япония – Китай, Дания – Великобритания
14:05. Россия – Япония, Китай – Дания, Южная Корея – Великобритания, США – Канада
Лыжные гонки
12:30. Женщины Эстафета 4 х 5 км
Биатлон
14:15. Женщины Масс-старт 12,5 км
Прыжки с трамплина
15:30. Мужчины К-125. Личные соревнования Финал
Скелетон
14:20. Женщины 3-й заезд
Фигурное катание
04:00. Мужчины Произвольная программа
Фристайл
04:00. Женщины Слоупстайл Квалификация
07:00. Женщины Слоупстайл Финал
14:00. Мужчины Акробатика Квалификация
Хоккей
Мужчины
06:10. Канада – Чехия
10:40. Южная Корея – Швейцария
15:10. Россия – США
15:10. Словения – Словакия
Женщины
06:10. 1/4 финала
10:40. 1/4 финала
Шорт-трек
13:40. Мужчины 1 000 м Четвертьфинал
14:20. Мужчины 1 000 м Полуфинал
15:00. Мужчины 1 000 м Финал
13:00. Женщины 1 500 м Квалификация
14:00. Женщины 1 500 м Полуфинал
14:45. Женщины 1 500 м Финал
18 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 6 комплектов наград
Горные лыжи
04:15. Мужчины Гигантский слалом 1-я попытка
07:45. Мужчины Гигантский слалом Итог
Керлинг
Мужчины
03:05. Норвегия – Дания, США – Япония, Швейцария – Канада
14:05. Швеция – Япония, Дания – Южная Корея, Италия – Великобритания, США – Норвегия
Женщины
08:05. Великобритания – Швеция, Канада – Швейцария, Китай – Южная Корея
Биатлон
14:15. Мужчины Масс-старт 15 км
Бобслей
14:05. Мужчины Двойка 1-й заезд
16:00. Мужчины Двойка 2-й заезд
Конькобежный спорт
14:00. Женщины 500 м
Лыжные гонки
09:15. Мужчины Эстафета 4 х 10 км
Фристайл
14:00. Мужчины Акробатика Финал
04:00. Мужчины Слоупстайл Квалификация
07:15. Мужчины Слоупстайл Финал
Хоккей
Мужчины
06:10. Германия – Норвегия
10:40. Чехия – Швейцария
15:10. Канада – Южная Корея, Швеция – Финляндия
Женщины
06:10. Матчи за 5 — 8-е места
10:40. Матчи за 5 — 8-е места
19 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 3 комплекта наград
Сноуборд
03:30. Женщины Биг-эйр Квалификация
Фигурное катание
04:00. Танцы Короткий танец
Фристайл
04:00. Женщины Хаф-пайп Квалификация
Керлинг
Женщины
03:05. США – Дания, Япония – Канада, Швеция – Южная Корея, Россия – Швейцария
14:05. Великобритания – Швейцария, Дания – Россия, Китай – США, Япония – Швеция
Мужчины
08:05. Италия – Южная Корея, Швеция – Швейцария, США – Канада, Великобритания – Дания
Конькобежный спорт
14:00. Мужчины 500 м
Бобслей
14:15. Мужчины Двойка 3-й заезд
16:00. Мужчины Двойка Итог
Прыжки с трамплина
15:30. Мужчины Командные соревнования
Хоккей
Женщины
07:10. 1/2 финала
15:10. 1/2 финала
20 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 5 комплектов наград
Фигурное катание
04:00. Танцы Произвольный танец
Фристайл
04:30. Женщины Хаф-пайп Финал
07:00. Мужчины Хаф-пайп Квалификация
Керлинг
Мужчины
03:05. Великобритания – Норвегия, Япония – Канада, Южная Корея – Швейцария, Италия – Швеция
14:05. Швейцария – США, Норвегия – Италия, Япония – Дания
Женщины Круговой турнир
08:05. Канада – Китай, США – Южная Корея, Великобритания – Япония
Двоеборье
13:00. Мужчины К-120 + 10 км
Шорт-трек
13:00. Женщины 1 000 м Квалификация
13:40. Мужчины 500 м Квалификация
14:30. Женщины Командная гонка 3 000 м Финал
Биатлон
14:15. Микст Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
Бобслей
14:50. Женщины Двойка 1-й заезд
16:00. Женщины Двойка 2-й заезд
Хоккей
06:10. Мужчины плей-офф
10:40. Мужчины плей-офф
15:10. Мужчины плей-офф
15:10. Мужчины плей-офф
Женщины
06:10. Матч за 7-е место
10:40. Матч за 5-е место
21 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 7 комплектов наград
Сноуборд
03:30. Мужчины Биг-эйр Квалификация
Керлинг
Женщины
03:05. Южная Корея – Россия, Швеция – Китай, Швейцария – Дания, Канада – Великобритания
14:05. Швеция – США, Швейцария – Япония, Россия – Канада, Южная Корея – Дания
Мужчины
08:05. Дания – Канада, Великобритания – США, Швеция – Норвегия, Южная Корея – Япония
Фигурное катание
04:00. Женщины Короткая программа
Фристайл
05:30. Мужчины Ски-кросс Квалификация
07:15. Мужчины Ски-кросс Финал
Горные лыжи
05:00. Женщины Скоростной спуск
14:40. Женщины Двойка 3-й заезд
Лыжные гонки
11:45. Мужчины Командный спринт Квалификация
13:30. Мужчины Командный спринт Финал
11:00. Женщины Командный спринт Квалификация
13:00. Женщины Командный спринт Финал
Конькобежный спорт
14:00. Женщины Командная гонка
16:00. Мужчины Командная гонка
Хоккей
Мужчины
06:10. 1/4 финала
10:40. 1/4 финала
15:10. 1/4 финала
15:10. 1/4 финала
Женщины
10:40. Матч за 3-е место
22 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 8 комплектов наград
Горные лыжи
05:15. Мужчины Слалом 1-я, 2-я попытки
07:45. Мужчины Слалом Финал
Двоеборье
10:30. Мужчины Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км
Керлинг
Мужчины
03:05. Стыковой матч
04:05. 1/2 финала
14:05. 1/2 финала
Женщины
04:00. Стыковой матч
Сноуборд
06:00. Мужчины Параллельный гигантский слалом Квалификация
06:00. Женщины Параллельный гигантский слалом Квалификация
Фристайл
05:30. Мужчины Хаф-пайп Финал
Хоккей
Женщины
07:10. Финал
Шорт-трек
13:00. Мужчины 500 м Четвертьфинал
13:45. Мужчины 500 м Полуфинал
14:30. Мужчины 500 м Финал
15:20. Мужчины Командная гонка 5 000 м Финал
13:20. Женщины 1 000 м Четвертьфинал
14:00. Женщины 1 000 м Полуфинал
14:50. Женщины 1 000 м Финал
Биатлон
14:15. Женщины Эстафета 4 х 6 км
23 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 6 комплектов наград
Сноуборд
03:30. Женщины Биг-эйр Финал
Фигурное катание
04:00. Женщины Произвольная программа
Фристайл
05:30. Женщины Ски-кросс Квалификация
07:15. Женщины Ски-кросс Финал
Горные лыжи
05:00. Женщины Суперкомбинация Скоростной спуск
08:30. Женщины Суперкомбинация Итог
Керлинг
Мужчины
09:35. Матч за 3-е место
Женщины
14:05. 1/2 финала
16:05. Матч за 3-е место
Конькобежный спорт
13:00. Мужчины 1 000 м
Биатлон
14:15. Мужчины Эстафета 4 х 7,5 км
Хоккей
Мужчины
10:40. 1/2 финала
15:10. 1/2 финала
24 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 8 комплектов наград
Бобслей
03:30. Мужчины Четверка 1-й заезд
04:35. Мужчины Четверка 2-й заезд
Горные лыжи
05:00. Микст Командные соревнования
Керлинг
Мужчины
09:35. Финал
Конькобежный спорт
14:00. Женщины Масс-старт
16:00 Мужчины Масс-старт
Лыжные гонки
08:00. Мужчины Масс-старт, 50 км (К)
Сноуборд
06:00. Мужчины Параллельный гигантский слалом Финал
04:00. Мужчины Биг-эйр Финал
06:00. Женщины Параллельный гигантский слалом Финал
Хоккей
Мужчины
15:10. Матч за 3-е место
25 ФЕВРАЛЯ
разыгрывается 4 комплекта наград
Бобслей
03:30. Мужчины Четверка 3-й, 4-й заезды
Керлинг
Женщины
03:05. Финал
Лыжные гонки
09:15. Женщины Масс-старт, 30 км (К)
Хоккей
Мужчины
07:10. Финал
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