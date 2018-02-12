У корейской фигуристки во время выступления сполз топ

Дебютное выступление на Олимпиаде у южнокорейской фигуристки Юры Мин было отмечено конфузом. Во время парного катания с фигуристом американского происхождения Александром Гамелиным у Юры Мин слетел топ. Девушке пришлось постоянно придерживать одежду руками, при этом спортсменка решила не прерывать выступление, пишет Life.ru.
22-летней фигуристке пришлось поправлять красный топ все время, пока она каталась.
После выступления Юра поблагодарила зрителей за то, что досмотрели программу до конца и принесла им свои извинения.
Юра Мин,
фигуристка:
— Несмотря на неисправность костюма, я получила огромное удовольствие, участвуя в парных катаниях на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить костюм к одиночным соревнованиям.
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