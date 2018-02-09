Опрос. А вы будете смотреть Олимпиаду?

Олимпийские игры для российских болельщиков в этом году омрачены нескончаемой чередой скандалов. Мы решили узнать у читателей, насколько сильно истерия вокруг участия россиян в Олимпиаде понизила их интерес к Играм.
Дмитрий Егоров,
ведущий, стэндапер:
— Следить за новостями и за атлетами, выступающими под нейтральным флагом от сборной России, буду точно. По возможности смотреть эфиры. Несмотря на скандалы, мой интерес к Олимпийским играм не угас.
Матвей Дорофеев,
программист, путешественник:
— Я считаю, что наших правильно погнали, надо не Олимпиадами и футболами мериться, а бесплатной медициной. Да и раньше я смотрел избирательно и скорей по воле случая. Конечно, какие-то топовые виды спорта со спецом включал — типа фигурного катания, когда наши рвали всех. А сейчас накалили. Нет, я не буду смотреть.
Лариса Антонова,
сотрудник полиции:
— Я буду смотреть Олимпиаду по возможности. Не до фанатизма, как сочинскую: до трех-четырех часов точно не буду сидеть. Но если буду успевать по времени, включу. И за новостями, разумеется, буду следить и обсуждать их с коллегами и знакомыми. Но боюсь, наших там будут откровенно засуживать.
Марина Бамбушева,
социальный работник:
— Ни за что. Это не Олимпиада, а междусобойчик американских подстилок. От души желаю Китаю надрать им задницы в итоговой таблице. Политиканы изуродовали, исковеркали и изгадили главное спортивное мероприятие мира.
Наталья Самсонова,
учитель истории:
— Не могу отделаться от мысли, что сегодня спортсмены мотивированы, прежде всего, материально. А вот такие понятия, как "за Родину", ушли не знаю на какое место, и то, что свято, у многих уже продано за призовые. Я никак не могу понять, почему они так унижаются? Чего им мало: медалей, рейтинга, денег? Скорее всего, смотреть буду, но так обидно за наших серых "спортсменов-олимпийцев из России".
Виктория Князева,
гимнастка:
— Олимпиаду смотреть буду, несмотря на все скандалы, которые ей предшествуют. А в особенности хоккей! Приятно смотреть на лучших спортсменов мира! Сколько труда у них за плечами! Считаю, что россияне, которые будут выступать под нейтральным флагом, достойны поддержки! Жертвуя многим, они ждали и готовились. С уважением отношусь к ним и считаю их решение — выступать под нейтральным флагом — обоснованным. Преодолев такие трудности и принеся победу, они покажут и докажут, что Россия номер один! Наши спортсмены самые лучшие!
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