Опрос. А вы будете смотреть Олимпиаду?

— Не могу отделаться от мысли, что сегодня спортсмены мотивированы, прежде всего, материально. А вот такие понятия, как "за Родину", ушли не знаю на какое место, и то, что свято, у многих уже продано за призовые. Я никак не могу понять, почему они так унижаются? Чего им мало: медалей, рейтинга, денег? Скорее всего, смотреть буду, но так обидно за наших серых "спортсменов-олимпийцев из России".