Госдума предлагает выплачивать компенсации отстраненным от Олимпиады спортсменам

Автором проекта стал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР). Выплата спортсмену будет составлять десятикратный среднемесячный заработок. Свищев предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Согласно законопроекту выплата положена спортсменам - членам олимпийской команды России и паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно МОК, МПК от участия в играх, если решением антидопинговой организацией они не признаны нарушителями правил.

По словам автора проекта, это будет "поощрением спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы".

Свищев считает, что такие спортсмены, годами тренирующиеся для последующей защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в адресной поддержке и поощрении.

Минспорт по заявке соответственно Олимпийского или Паралимпийского комитета России должен будет рассчитать размер компенсации для каждого отстраненного спортсмена персонально.