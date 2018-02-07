Британские спортсмены не хотят участвовать в открытии олимпиады из-за морозов

9 февраля в южнокорейской столице будет -21°, и врачи сборной Великобритании беспокоятся за спортсменов. Некоторые зрители церемонии открытия тоже испугались мороза и сдают билеты, сообщает "Газета.ру".

Президент оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Бьом заявил, что волноваться не стоит, о спортсменах и зрителях позаботятся. В частности, на трибунах будут раздавать одеяла и теплые вещи.

По данным Яндекс.Погоды, в Пхенчхане 9 февраля будет от 0 до -9.