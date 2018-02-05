CAS отреагировал на критику главы МОК после оправдания российских спортсменов

"Спортсмены имеют право на доверие к судебным процессам на всех уровнях, особенно в CAS. Мы приняли комментарии президента МОК Томаса Баха и отметили возникшие проблемы, которые будем тщательно изучать", — цитирует пресс Служба суда президента CAS Джона Коутса.

В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане. В отношении 11 спортсменов суд вынес решение о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Мотивировочную часть опубликуют в ближайшее время.

После этого президент МОК Томас Бах заявил, что CAS необходимо реформировать. "Мы недовольны решением. Считаем, что оно доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", — заявил Бах на пресс-конференции в Пхенчхане.

Бах отметил, что решение CAS "разочаровывающее и неожиданное". По его словам, решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения вызывает у него вопросы.

5 февраля МОК отказал оправданным россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018. В решении сказано, что CAS решил снять запрет на участие в Олимпиадах со спортсменов, но это не означает, что они должны принять участие в Играх в Пхенчхане.