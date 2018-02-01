Арбитраж оправдал 28 пожизненно отстраненных от Олимпиады российских спортсменов

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Так Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов. Средни них, например, скелетонист Александр Третьяков, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, конькобежец Иван Скобрев, саночник Альберт Демченко и другие.

Частично были удовлетворены апелляции 11 спортсменов (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане). В этот список попали, в том числе бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, лыжницы — Юлия Иванова и Юлия Чекалева и другие.