Сергей Шубенков высказался о нейтральном флаге и решениях МОК

3 февраля барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал гостем программы "Все на матч" на федеральном канале "Матч ТВ". Он высказал свое мнение по поводу решения спортивного арбитражного суда относительно олимпийцев Сочи-2014 и вердиктов МОК, а также рассказал о собственном допуске до международных соревнований. По словам Шубенкова, на этот год он его еще не получил.
О решении CAS
— Сложно было остаться в стороне от такой новости. Буквально из каждого "утюга" вещалось, что решение наконец-то принято в пользу наших спортсменов. Такое, оказывается, тоже бывает. Честно говоря, я в такое и не верил.
Сейчас я стараюсь немного отстраняться от всей этой ситуации с олимпийским движением, потому что два года назад сам проходил через такой же ад. И нам тогда не помогло ничего: мы подавали апелляции в суд с требованием разрешить нам участвовать в Олимпийских играх, но получили отказ.
Сейчас суд встал на сторону российских спортсменов, правда, по другому поводу — им вернули олимпийские медали.
С другой стороны, сейчас пришли новости, что шесть человек все-таки не получат приглашение на Олимпиаду. И раз МОК так решил – так тому и быть.
Собственно, перед Рио сложилась похожая ситуация, и тогда решение суда было обратным: CAS сказал, что два наказания за одно и то же правонарушение — это недопустимо. Сейчас же все обстоит несколько иначе. Что вообще происходит, я отказываюсь понимать. Возможно, дело в каких-то нюансах.
О допуске на международные старты
— Всероссийская федерация легкой атлетики все еще отстранена, и мы вынуждены получать индивидуальные допуски на международные соревнования. К слову, на этот год я его еще не получил. По моим сведениям, допуски пока получили 19 человек.
Возможно, были приняты во внимание мои разговоры о том, что зимний сезон я пропускаю, и решили не торопиться. Многие из тех, кто получил допуск, намерены выступить в Бирмингеме на чемпионате мира в закрытом помещении. Турнир состоится меньше чем через месяц, и атлетам нужно разбегиваться и распрыгиваться.
О нейтральном статусе
— Я бы не рекомендовал на этом зацикливаться ни спортсменам, ни болельщикам. Все будет точно так же: нужно настраиваться и выступать. Нейтральная форма не заставляет бежать медленнее.
Конечно, нейтральный статус влияет на психологическое состояние спортсменов. Например, на чемпионате мира в Лондоне формальные требования к нам были жестче: и форма без национальных цветов, и про Россию ничего нельзя было говорить. Но я знал, когда здесь все это закончится, я вернусь на родину, и там-то уж меня встретят как полагается.
Собственно, я не ошибся: в аэропорту встречали тепло и радушно, с флагом и с гимном. Как будто опять золото взял, хотя я стал вторым.
О роковых обстоятельствах
— Я бы не сказал, что нас преследует какой-то семейный рок. Скорее обстоятельства развиваются по спирали. Несмотря ни на что, я рассчитываю принять участие в Олимпийских играх. Сейчас это моя главная цель в спортивной карьере. Мне необходимо не просто выступить, а сделать это на пределе своих возможностей.
Сегодня в ЛФК ЦСКА в Москве состоятся 27-ые традиционные соревнования «Русская Зима». Открытие в 16:30. Бежать я не буду, но меня можно будет увидеть на трибуне и услышать в 16:50 на телеканале Матч-Арена 🎧🎤. It’s 27th traditional indoor meeting “Russian Winter” today. I’m not running but commenting live broadcast on MatchTV channel 🎧🎤
О "Русской зиме"
— Я на этих соревнованиях буду выступать в качестве комментатора. Кстати, у меня с "Русской зимой" отношения никак не складываются. Четыре раза принимал участие — ни разу не выиграл. Все время находил, кому уступить первенство. Трижды уступил Константину Шабанову, еще одному российскому барьеристу. Один раз меня обыграл Дайрон Роблес — олимпийский чемпион, экс-рекордсмен мира в беге на 110 метров с барьерами.
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