Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае

Лучшим спортсменом Алтайского края в этом году стал Сергей Шубенков, сообщает официальный сайт региона.
В 2017 году легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира, одержал победу в финале мировой серии соревнований "Бриллиантовая лига", был победителем и призером международных соревнований.
Кроме того, в десятку сильнейших в номинации "Лучшие спортсмены по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр" вошли: волейболист Сергей Брагин, тхэквондист Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев и борец Виталий Щур.
Ранее Сергея Шубенкова признали легкоатлетом 2017 года по версии читателей профессионального сайта Rusathletics.com. Вместе с Сергеем это звание получила двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене.
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