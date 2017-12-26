Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае

В 2017 году легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира, одержал победу в финале мировой серии соревнований "Бриллиантовая лига", был победителем и призером международных соревнований.

Кроме того, в десятку сильнейших в номинации "Лучшие спортсмены по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр" вошли: волейболист Сергей Брагин, тхэквондист Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев и борец Виталий Щур.

Ранее Сергея Шубенкова признали легкоатлетом 2017 года по версии читателей профессионального сайта Rusathletics.com. Вместе с Сергеем это звание получила двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене.