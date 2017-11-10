Барнаулец Сергей Шубенков стал лучшим легкоатлетом России

Сегодня, 11:53.
Спорт

Барьериста из Барнаула Сергея Шубенкова признали легкоатлетом 2017 года по версии читателей профессионального сайта Rusathletics.com. Вместе с Сергеем это звание получила двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Голосование среди болельщиков проходило ежемесячно с мая по сентябрь этого года. Шубенков побеждал в четырех из пяти месячных голосований, уступив первое место только в июле прыгуну в длину Артему Примаку.

Чудище лесное 🌲👹. Forest monster 🌲👹

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

😋😎☀️ расслабончик

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

В этом году Сергей, выступающий под нейтральным флагом, добился прекрасных результатов: он стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне и выиграл финал Бриллиантовой лиги.

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