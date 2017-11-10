Барнаулец Сергей Шубенков стал лучшим легкоатлетом России

Барьериста из Барнаула Сергея Шубенкова признали легкоатлетом 2017 года по версии читателей профессионального сайта Rusathletics.com. Вместе с Сергеем это звание получила двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене.
Голосование среди болельщиков проходило ежемесячно с мая по сентябрь этого года. Шубенков побеждал в четырех из пяти месячных голосований, уступив первое место только в июле прыгуну в длину Артему Примаку.
Кучу раз бывал в Риме, но по самым попсовым местам прошёлся только сейчас 🏟😇 Такая вот у атлетов жизнь - аэропорт➡️отель➡️стадион и назад 😏. I've been to Rome a number of times but only this time have I visited all the mainstream spots 😇🏟. The life of an athlete is usually airport➡️hotel➡️stadium and back 😏
В этом году Сергей, выступающий под нейтральным флагом, добился прекрасных результатов: он стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне и выиграл финал Бриллиантовой лиги.
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