Барнаулец Сергей Шубенков стал лучшим легкоатлетом России

Голосование среди болельщиков проходило ежемесячно с мая по сентябрь этого года. Шубенков побеждал в четырех из пяти месячных голосований, уступив первое место только в июле прыгуну в длину Артему Примаку.

В этом году Сергей, выступающий под нейтральным флагом, добился прекрасных результатов: он стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне и выиграл финал Бриллиантовой лиги.