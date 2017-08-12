Сергей Шубенков рассказал о казусах ЧМ в Лондоне, нейтральном статусе и планах на сезон

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков. Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков . Фото: Сергей Бутин.

Лед наконец-то тронулся

- Насколько давил на тебя статус нейтрального спортсмена?

Сергей Шубенков:

- Мне хочется думать, что никак не давил и все было как обычно. Но тем не менее, все, кого эта тема интересовала, настолько на ней акцентировали внимание, что под конец начинало надоедать. В принципе, чисто технически все процедуры были те же. Нас встретили в аэропорту, мы заехали в номера отеля, нас возили на разминку, питались в той же, что и все остальные спортсмены, столовой. Да, у нас был строгий регламент, который запрещал носить форму сборной России, в которой мы сейчас с Сергеем Александровичем (Клевцовым, - прим ред) перед вами щеголяем. Я старался на этом не акцентировать внимание, пусть у меня и была в этот раз другая беговая рубашка.

Сергей Клевцов:

- Еще у нас была другая аккредитация. Никакого флага, обозначающего принадлежность стране, на ней нет. Зато есть не совсем понятная для нас аббревиатура ANA. Хотя по гендерному признаку я "он".

- Каковы перспективы Сергея в ближайшее время снова получить возможность официально выступать под российским флагом?

С.К.:

- После нашего довольно успешного выступления в Лондоне мне позвонил президент Федерации легкой атлетики России Дмитрий Шляхтин и тоном, не позволяющим усомниться в том, что человек реально знает, о чем говорит, сказал, что в ноябре нас откроют. Этому предшествовал конгресс ИААФ. Если в предыдущие разы участники стопроцентно высказывались за изоляцию России, то теперь уже 21 страна выступила против этого решения. Причем в их числе Ямайка — реальная легкоатлетическая держава. Президент федерации этой страны сказал: если бы голосование было тайным, было бы гораздо больше голосов за Россию. Страны бывшего соцлагеря дружно воздержались, потому что опасались за себя.

С.Ш.:

- Я слышал мнение, что если бы сейчас на конгрессе официально допустили нашу сборную до международных соревнований, то информационная волна перехлестнула бы весь чемпионат мира и он не остался незамеченным. При этом хочу сказать, что отношение к нам среди спортивной общественности было самое позитивное. Расскажу случай: после полуфинала возле гостиницы меня поджидал фанат из Англии, который коллекционирует автографы спортсменов. Я этого человека видел уже много раз. Он подошел, пожал руку, представил своих друзей. И все это при том информационном фоне, который имеется в отношении российских спортсменов. Европейским гражданам в головы нагадили очень хорошо, что скрывать. Тем не менее человек подходит ко мне и сердечно радуется моему возвращению, говорит, что это был полный стыд, что я не по своей вине пропустил целый год. А потом добавляет: "Ты завтра возьмешь медаль, а я буду смотреть".

Колоссальный нервяк

- Пару минут перед тем, как спортсмен выходил во время представления, он должен себя проявить, показать маленькое шоу. В этот раз казалось, что ты более сдержан и спокоен, чем обычно. С чем это было связано?

С.Ш.:

- Когда я сам пересматривал забег, эту часть тоже захватил, честно говоря, я себя не мог узнать. Я не скрою, что был колоссальный "нервяк". Если сравнивать с триумфальным Пекином, то на этот раз состояние было другое. Я пытался настроиться на позитивную волну, вспоминал, как тогда себя чувствовал. Здесь этого добиться на 100% не удалось. Были нервы, было напряжение, с которым приходилось справляться. Этот чемпионат мира мне дался намного тяжелее, я этого не скрываю.

Вспоминаю Пекин, тогда у многих ребят на лицах было написано, что их ведут на расстрел. Когда пересматривал запись этого года, было такое ощущение, что на расстрел ведут меня. В этот раз Меррит (Арис Меррит, американский легкоатлет, - прим. ред.) выглядел потерянно. Остальные - бодро, в том числе и фаворит Омар Маклауд. Так оно и вышло.

- Сергей Александрович, как оцениваете результат прошедшего Чемпионата мира, учитывая давление на вашего подопечного со всех сторон?

С.К.:

- Никакой проблемы перед чемпионатом не возникло: травм не было, хворей тоже. Форма была набрана соответствующая. Но в нашем виде спорта важно и содержание. Было сложно из-за ситуации, которая тянется с осени 2015 года, когда со всех сторон жесткий прессинг. А это не особенно полезно. Вроде бы и в прошлом году мы не плохо работали, по крайней мере я особых изъянов в тренировочном процессе не нашел. Вся философия подготовки была выстроена правильно. И уровень контрольных тестов говорил о набранной форме. Была надежда, что в прошлом году нас допустят на Олимпиаду в Рио, и на барнаульском стадионе Сергей показал время 13.00 секунд. Когда ситуация стала меняться и появилась ясность, что мы никуда не поедем, мы делали все, что могли. Но результат 13.20 секунды был потолок в тех условиях.

С апреля 2017 года, когда мы получили известие о допуске до международные соревнования в качестве нейтрального спортсмена, тренировки стали проходить на чуть более высоком эмоциональном уровне.

- Вы проводите детальную аналитику движения Сергея Шубенкова от барьера к барьеру. В прессе говорят, что у него был очень хороший старт. Вы повели разбор, где был лучший отрезок, а где худший?

С.К.:

- Мне сейчас сложно вступать в противоречия с таким экспертом как Ольга Богословская (комментатор "МатчТВ", - прим. ред.), которая считает, что глубоко разбирается в легкой атлетике. Она сказала: Сереже первые пять барьеров нужно было бежать потише. Но на пяти первых барьерах он проигрывал 0,1 секунды своему пекинскому результату, поэтому я не знаю, что она имела ввиду. Может ему надо было специально встать и подождать? Просто другие спортсмены оказались еще медленнее. Финиш особо ярким не удался. Думаю, это следствие некоторых психологических моментов, которые переросли в физиологические.

- После финиша камера выхватывала лица первой тройки. Ямайский бегун и венгр радовались медалям, прыгали, махали флагами, а у тебя была растерянность на лице. Такое ощущение, что ты не знал, то ли радоваться, то ли огорчаться второму месту. Какое чувство в этот момент испытывал на самом деле?

С.Ш.:

- Как вы увидели, так и было. С одной стороны, мне было радостно от того, что третий раз подряд на чемпионате мира я попал в финал и завоевал медаль на главном первенстве планеты. С другой стороны, конечно, имея за спиной победу, находясь в статусе чемпиона мира, которому необходимо защитить титул, было некое разочарование. Вот такая смесь эмоций. Не знал, что думать, что делать, немного потерялся. Все победители во флаги кутались, а мне нельзя. Все это наверстал уже в барнаульском аэропорту.

- Хотелось бы задать вопрос про пресловутые колодки. К ним были массовые претензии.

С.Ш.:

- Я бы сказал так: не сломалось, не надо чинить. Обычно колодка представляет собой плашечку, которую можно двигать вверх-вниз. Стартовые колодки на Чемпионате мира были несколько иные, они имели подвижную и неподвижную части. Из-за неподвижного элемента настроить всю колодку, как надо, не получается. Они мне не нравились еще с 2011 года, когда я первый раз поехал на первенство планеты. Но организаторы обратили внимание на эту проблему, только когда о ней заявил Усейн Болт. Я свое мнение не меняю: колодки не удобные.

- Был спор по поводу дорожки, по которой ты бежал в финале. Комментаторы говорили, что выгоднее было бежать посередине, чем сбоку. А как на самом деле?

С.Ш.:

- Беговых дорожек на лондовском стадионе девять. По всем регламентам в финале выступают восемь человек, поэтому одна дорожка пустует. Учитывая предыдущий опыт, как мы с Маклеодом в Париже руками побились, было удобнее сбоку. Лучше бежать с краю, чтобы избежать подобных ситуаций.

С.К.:

- Чтобы всем было понятно: барьеристы - ребята высокие, работа руками идет амплитудная. И если кто-то справа не бежит, у тебя как минимум в два раза меньше шансов от него получить. Я не знаю, что по этому поводу думают комментаторы. Может им самим удобнее бегать по середине.

- Также говорили, что Сергей проиграл потому, что слишком быстро стартовал. Ведь ему, как правило, приходилось догонять соперников. А тут оказалось, что впереди никого нет.

С.Ш.:

- Маклауд впереди был где-то с 6-7 барьера. Я абсолютно четко чувствовал, что несмотря на все мои усилия, догнать его не получится. К конку дистанции все было ясно.

С.К.:

- Наша страна же богата экспертами, только специалистов почти нет. Вот поэтому и возникают подобные доводы.

- Как обстояли дела со взятием проб на допинг? Некоторые спортсмены, например из Швеции, жаловались на эту процедуру.

С.Ш.:

- Было такое. Все, кто приезжал, должны были в течение 20 первых часов сдать пробы на допинг. Но к нам пришли только на следующий день. А Дашу Клишину еще до заселения в отель, как говорится, увели под белы рученьки. Видимо, также поступили и со шведами, которые пожаловались.

С.К.:

- Видите ли, они там изнеженные. Когда нас проверяют по 15 раз в год, то вроде как нормально. Традиционная проверка после финала прошла штатно. Тут уж мочи не жалей.

- Проходила информация, что спортсменов на Чемпионате мира подкосила некая инфекция. Что в действительности произошло?

С.Ш.:

- Если в двух словах, что русскому хорошо, то немцу смерть.

С.К.:

- Я как-то зашел на фуд-корт и обратил внимание, что вместо привычного шведского стола, стоят официанты в перчатках и чинно раскладывают все по тарелкам. Первая мысль: стали экономит на еде. Оказалось, таким образом организаторы попытались предотвратить распространение неприятной для желудочно-кишечного тракта инфекции. Особенно много случаев заболевания было у сборной Германии. Из России не пострадал никто.

С.Ш.:

- Всем понятно, что словив такого "друга", на хорошее выступление рассчитывать не приходится. Самый неприятный случай произошел с бегуном на 400 метров Исааком Маквалой из Ботсваны. Ему пришлось пропустить финал. Он обратился за помощью, а его закрыли на карантин и двое суток не выпускали из номера.

- То, как наши спортсмены сейчас выступают на нынешнем Чемпионате мира, это реальный уровень нашей легкой атлетики?

С.К.:

- Во-первых, на соревнованиях наша сборная еще может претендовать на медали. Будут-не будут, это только время покажет. По сути, ситуация с запретами не благотворно сказалась на легкой атлетике в нашей стране. Хотя если вспомнить Пекин, у нас было всего четыре медали. И это было до отстранения.

С.Ш.:

- Тот факт, что на ЧМ поехало всего 19 человек, сделал атмосферу более камерной, домашней и уютной. Российские журналисты, хочу сказать им спасибо, нас во всем поддерживали. Оказалось, что они единственные аккредитованные лица, которым не запрещалось использовать официальную атрибутику и говорить о своей принадлежности к нашей стране. На Чемпионате мира проводится традиционный медиа-забег, при чем проходит он по всем правилам серьезных стартов. Владимир Иванов, корреспондент "Спорт-экспресса" в нем всегда участвует. Тут он приходит что-то уточнить, а ему говорит: "Какой еще забег, вы же отстранены". Человек меняется в лице, но тут ему говорят, что это шутка.

Возвращение в Англию

- После чемпионата мира удалось ли преодолеть некий психологический барьер, который вдалбливали вам больше года отстранением от международных соревнований?

С.К.:

- Посмотрите на разрешение Сергея. Там написано, что он допущен к международным соревнованиям до конца 2017 года. Поэтому об этом сейчас нет смысла говорить. Мы продолжаем находиться в подвешенном состоянии. Сейчас бах, опять найдут какие-нибудь черточки на пробирках или цвет мочи окажется не тот, и все может вновь поменяться.

- Но вы спать спокойнее стали?

С.К.:

- Сейчас Чемпионат мира прошел, какое-то время посплю.

С.Ш.:

- У меня примерно такая же ситуация. Я понимаю, что произойти может все, что угодно. Давайте вспомним 2015 год, ко мне приезжает определенная антидопинговая компания, берет пробы, все нормально, я могу выступать под российским флагом. Наступает 2016 год, ко мне приезжает та же антидопинговая компания и даже чаще, чем годом ранее, но мне нельзя соревноваться вообще. 2017 год: та же антидопинговая компания приезжает еще чаще, мне разрешают выступать, но без официальной формы. Главным аргументом моего отстранения было то, что меня не могут достоверно проверить. То есть, в 2015 году могли, в 2016-том - не могли. Сейчас, получается, опять могут. Никаких гарантий того, что будет дальше, нет.

- Какие планы на ближайшие старты? Будете ли выступать в зимнем сезоне?

С.Ш.:

- 20 августа мы возвращаемся в Англию, в город Бирмингем, где пройдет очередной этап Бриллиантовой лиги. 29 августа будем выступать на международных стартах в городе Загреб. И 1 сентября пройдет финал Бриллиантовой лиги, где мне надо быть во все оружия и рассчитывать, что к этому моменту Омар Маклауд расслабится или наоборот перенапряжется. Зимний сезон, как обычно с 2015 года, я пропускаю.

С.К.:

- Помните, как у Пушкина, зима - крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.

P.S

По окончанию пресс-конференции принимающая сторона, в лице ТРЦ "Пионер", сделала Сергею Шубенкову презент - элитный сыр от "Барнаульского молочного комбината". Спортсмен оценил подарок и пошутил, что нужно выпить много белого вина, чтобы съесть такую головку. После этого Сергей раздал автографы и сфотографировался со своими болельщиками.