Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул и сразу примерил российский триколор

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Сегодня, 09:00.
Спорт

Ранним утром 10 августа в Барнаул прилетел легкоатлет Сергей Шубенков. Три дня назад в финальном забеге Чемпионата мира по легкой атлетике на 110 метров с барьерами он взял серебро. Встретить спортсмена и первыми поздравить его лично в аэропорт приехали родственники, друзья, болельщики и первые лица Алтайского края.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Вместе с множеством цветов Сергею вручили и российский флаг. Из-за своего статуса нейтрального спортсмена и запретов международной федерации он не мог использовать какую-либо атрибутику. Повесив триколор себе на плечи, спортсмен сказал: “Вот теперь я понимаю, как мне его не хватало”.

Сергей Шубенков,
серебряный призер ЧМ по легкой атлетике 2017 года:

Было приятно, что на стадионе в Лондоне были наши флаги. Слышал, что некоторые болельщики приходили полностью одетые в российскую форму. При чем они спокойно купили билеты и прошли внутрь. А потом развернули флаги и начали поддерживать спортсменов.

По словам Сергея, все легкоатлеты относились к допущенным до соревнований российским спортсменам доброжелательно. Жители английской столицы с удовольствием с ним фотографировались. Ситуацию нагнетали лишь иностранные журналисты, постоянно муссируя скандал с отстранением и допингом.

По словам мамы Сергея Наталья Шубенковой, моральная поддержка со стороны знакомых и друзей была колоссальная. “Когда Сережа два года назад завоевал титул чемпиона мира, телефон у нас не замолкал. Все звонили и поздравляли. В этот раз, когда он стал вторым, звонков было в разы больше. И все отмечают, что нынешнее серебро, дороже золота”, - рассказала она.

Фотка с медалькой 🥈😇

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

10 августа в 13.00 на четвертом этаже торгового центра “Пионер” состоится пресс-конференция Сергея Шубенкова. А после, в 13.30, раздача автографов и фото-сессия. О том, как спортсмену дались эти старты, как его чуть не “подкосила” ротовирусная инфекция и какие задачи он перед собой ставит в дальнейшем, читайте на altapress.ru.

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