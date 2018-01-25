Елена Исинбаева призвала не провоцировать спортсменов из-за решений МОК

На своей странице в Facebook Исинбаева написала, что "по сути ничего нового не произошло".

"Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, на наш взгляд, но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет и списки, которые мы получили, — это только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого международного олимпийского комитета — нам остаётся только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день. Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтверждённых фактах, вынося подобные решения. Возможно, мы с вами многого не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперёд!" — считает прославленная спортсменка.

Она призвала "не провоцировать атлетов на неправильные поступки и высказывания", а просто пройти это испытание.

23 января МОК отказался допускать ряд российских спортсменов до участия в Олимпиаде без объяснения причин. В числе тех, кто без объяснения причин не получил приглашения на Игры-2018, олимпийские чемпионы: биатлонист Антон Шипулин, фигуристка Ксения Столбова и шорт-трекист Виктор Ан. А также чемпионы мира — лыжник Сергей Устюгов, хоккеист Сергей Плотников и другие звезды.

В некоторых видах спорта такой жесткий отсев ставит под сомнение целесообразность поездки российских команд на Олимпиаду. Из-за этого в Госдуме РФ заговорили о бойкоте ОИ-2018.