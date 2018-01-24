СМИ рассказали, почему отстранили от Игр-2018 российского шорт-трекиста Виктора Ана

Источник, близкий к эксперту WADA Ричарду Макларену, рассказал газете, что с допинг-пробами этих спортсменов, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, проводились некие манипуляции.

Между тем, по словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, Шипулин и Ан никогда не были вовлечены в какие-либо истории с допингом.

МОК на данный момент не допустил на ОИ-2018 Антона Шипулина, Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, а также ряд российских конькобежцев, хоккеистов, саночников и бобслеистов. По словам членов МОК, причиной стало упоминание этих спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков. При этом Шипулин не упоминался в материалах Макларена, пишет bfm.ru.

Справка

Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, три золотых медалей из этих шести он завоевал в 2014 году в Сочи (с этого года он выступает за Россию). Он последовательно отрицает, что когда-либо употреблял запрещенные WADA препараты.

Виктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су (род. 23 ноября 1985 года, Сеул, Республика Корея) — российский шорт-трекист, до декабря 2011 года представлявший на международных соревнованиях Республику Корея. Многократный чемпион Европы, России и Республики Корея. Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории.

15 августа 2011 года Союз конькобежцев России сообщил, что совместно с министерством спорта РФ они обратились в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации о предоставлении российского гражданства Ан Хён Су. 26 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Ан Хён Су гражданства России. При смене гражданства конькобежец взял себе имя Виктор Ан.