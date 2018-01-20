МОК отстранил от Олимпиады 111 российских спортсменов

"Более 80% спортсменов не участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи, что свидетельствует о том, что это новое поколение российских атлетов", — говорится в сообщении комиссии.

Приглашения спортсменам могут выдать только на собрании, которое пройдет 27 января в Пхенчхане, поэтому окончательный список не может быть опубликован до этой даты, пишет "Р-Спорт". По предварительным требованиям к оставшимся в пуле, они должны пройти дальнейшее тестирование перед Играми, а их допинг-пробы будут перепроверены. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов на Олимпиаду.

Ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.

Решение по каждому спортсмену было принято коллегиально, сообщила глава комиссии Валери Фурнейрон. "С апреля 2017 года они сдали больше допинг-тестов, чем спортсмены из любых других стран. Ни один из них не был отстранен за антидопинговое нарушение", — добавила она.