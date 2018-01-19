50 оттенков серого: появились эскизы олимпийской формы для российских спортсменов

Требования МОК, из-за которых, как известно, тем же хоккеистам пришлось все менять несколько раз, в конце концов, учтены в полном объеме.

И претензии к внешнему виду стоит направлять именно спортивным чиновникам, уверена владелица бренда ZaSport, пишет bfm.ru.

Анастасия Задорина,

дизайнер:

— Конечно, потому что мы не можем использовать ни триколор, ни герб, ни "Россия", форма должна быть нейтральная. Мы полностью учли все требования МОК по дизайну, в коллекции присутствует серый, белый, красный цвет, новая эмблема — атлет из России и бренд ZaSport. Дизайн такой же, который был представлен в первой экипировке.

Еще год назад главным экипировщиком сборной России был Михаил Куснирович. Его Bosco di Ciliegi одевал отечественных спортсменов 15 лет. Но скандалы с постоянными штрафами МОК во время последних Игр, а возможно, и какие-то другие причины заставили ОКР найти другого официального дизайнера олимпийской формы.

И пока сравнение нового и старого копировщика далеко не в пользу ZaSpor.

Андрей Вульф,

вице-президент оргкомитета "Сочи 2014":

— Чисто эстетически мне лично не нравится вообще ничего. Насколько я общался с разными коллегами и знакомыми, которые имеют отношение к олимпийскому движению, начиная со спортсмена, заканчивая функционером, такое мнение преобладает. Bosco можно упрекнуть, это может кому-то нравиться, кому-то — не нравиться. Это яркое, это запоминающееся. Bosco — это профессиональная работа дизайнеров, художников, маркетологов. Этот проект я не считаю профессиональной работой. Я считаю, что это дилетантская работа, выполнена с плохим вкусом, ко всему прочему. Здесь какой-то просто Советский Союз глазами зарубежных гостей, особенно на фоне сегодняшней ситуации в спорте выглядит просто как насмешка.

Те, кому новая форма от ZaSport нравится, говорят, что Куснировича всегда хвалят чиновники Олимпиад, которые стали историей. А их оппоненты акцентируют внимание на том, что Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ, президента волейбольного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Михаила Шекина.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) собирается рассмотреть возможность использования спортсменами из России флага и гимна СССР взамен запрещенной российской символики на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане