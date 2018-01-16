Российским спортсменам предложили выступать на Играх-2018 под флагом СССР

"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — заявили в пресс-службе организации, сообщает "Р-Спорт".

17 декабря 2017 года МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года. Вместо этого на экипировке должны быть олимпийские кольца.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в специальном статусе "Олимпийские атлеты России", пишет Lenta.ru.

Факт

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.