Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом

Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Корее будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

Софья Великая напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать — выступать на Играх или нет.

Кроме этого, ОКР подготовила обращение к президенту МОК Томасу Баху и исполкому МОК о пересмотре решения об участии сборной РФ в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. В обращении к МОК есть просьба пересмотреть решение о запрете российским спортсменам выступать под своим флагом и об отмене пожизненной дисквалификации некоторых российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет 5 декабря временно приостановил членство ОКР, сборная России не сможет выступить под национальным флагом на Олимпиаде. При этом МОК оставил шанс чистым спортсменам принять участие в Играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии наказаний за допинговые нарушения в прошлом. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.