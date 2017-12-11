Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом

Все атлеты, передавшие сообщения в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), готовы выступить в нейтральном статусе на Играх в Пхёнчхане, отказавшихся пока нет. Об этом заявила председатель комиссии Софья Великая, пишет ТАСС.
Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Корее будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.
Софья Великая напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать — выступать на Играх или нет.
Кроме этого, ОКР подготовила обращение к президенту МОК Томасу Баху и исполкому МОК о пересмотре решения об участии сборной РФ в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. В обращении к МОК есть просьба пересмотреть решение о запрете российским спортсменам выступать под своим флагом и об отмене пожизненной дисквалификации некоторых российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет 5 декабря временно приостановил членство ОКР, сборная России не сможет выступить под национальным флагом на Олимпиаде. При этом МОК оставил шанс чистым спортсменам принять участие в Играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии наказаний за допинговые нарушения в прошлом. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.
Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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