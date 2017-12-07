Мутко "заговорил" об Олимпиаде после решения МОК

"Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов, сделать так, чтобы оказать им любую поддержку как в защите честного имени, так и в участии в Олимпийских играх. Работа будет продолжаться — будем обращаться в Спортивный арбитражный суд, гражданские суды, предпринимать другие действия", — цитирует Мутко ТАСС.

Он отметил, что российским спортсменам, которые примут решение выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, будет оказываться всесторонняя поддержка.

Решение касательно сборной России МОК принял 5 декабря. По вердикту комитета сборная РФ отстранена от участия в Играх, но "чистые" российские спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом. Такое жесткое решение было вызвано допинговым скандалом.

Кроме того, остановлена работа Олимпийского комитета России (ОКР) и членство президента ОКР Александра Жукова.

Сам вице-премьер Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от Олимпиад.

Также МОК оштрафовал ОКР на 15 млн долларов и потребовал от России компенсацию за потраченные деньги на допинг-расследование, пишет znak.com.

После того, как вердикт МОК был озвучен, действия российских спортивных функционеров были подвергнуты жесткой критике. В частности, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила: "Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым, и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми".