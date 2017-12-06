Тарасова потребовала ответа и извинений от Мутко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко должен дать ответ перед российскими спортсменами после решения Международного Олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации сборной России с Зимних Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане, пишет РБК.
"Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить", — подчеркнула она.
"Будет собрание. Я считаю, что нужно выступать . Будем командой, под нейтральным флагом. В последний день Олимпиады мы сможем пройтись под своим флагом, таковы условия", — отметила Тарасова.
Также Татьяна Тарасова прокомментировала Business FM ситуацию вокруг допингового скандала и отстранения сборной от Олимпиады-2018.
По словам Тарасовой, несмотря на то, что российским спортсменам разрешили выступать только с нейтральной символикой, ехать на Игры в южнокорейский Пхёнчхан все же нужно. При этом она раскритиковала действия спортивных властей России.
"Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми", — подчеркнул Тарасова.
5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Российские спортсмены, которых признали "чистыми", смогут поехать на Игры, однако им будет запрещено демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять российский гимн.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.
Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной.
Глава МОК Томас Бах назвал отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 "пропорциональными санкциями". Он также выразил свои соболезнования спортсменам из России, которые не были замечены в употреблении допинга.
Справка
Когда разгорелся допинговый скандал, пост министра спорта занимал Виталий Мутко. Теперь он вице-премьер. Его пост занял Павел Колобков.
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