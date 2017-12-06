Тарасова потребовала ответа и извинений от Мутко

"Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить", — подчеркнула она.

"Будет собрание. Я считаю, что нужно выступать . Будем командой, под нейтральным флагом. В последний день Олимпиады мы сможем пройтись под своим флагом, таковы условия", — отметила Тарасова.

Также Татьяна Тарасова прокомментировала Business FM ситуацию вокруг допингового скандала и отстранения сборной от Олимпиады-2018.

По словам Тарасовой, несмотря на то, что российским спортсменам разрешили выступать только с нейтральной символикой, ехать на Игры в южнокорейский Пхёнчхан все же нужно. При этом она раскритиковала действия спортивных властей России.

"Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми", — подчеркнул Тарасова.

5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Российские спортсмены, которых признали "чистыми", смогут поехать на Игры, однако им будет запрещено демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять российский гимн.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.

Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной.

Глава МОК Томас Бах назвал отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 "пропорциональными санкциями". Он также выразил свои соболезнования спортсменам из России, которые не были замечены в употреблении допинга.

Справка

Когда разгорелся допинговый скандал, пост министра спорта занимал Виталий Мутко. Теперь он вице-премьер. Его пост занял Павел Колобков.