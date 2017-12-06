Путин объявит решение об участии российских спортсменов на Играх-2018

Мероприятие пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт", где состоится награждение победителей ежегодной премии "Доброволец России — 2017", отмечает издание.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) постановил дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Отдельные российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане 2018 года под нейтральным флагом, пишет znak.com.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.

Членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова приостановлено. По словам главы МОК Томаса Баха, Жуков принес свои извинения. Также Олимпийский комитет России обязан выплатить штраф в размере 15 млн долларов и компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование.

Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".