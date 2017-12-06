Кто из алтайских спортсменов может стать "нейтральным" на зимней Олимпиаде

Сегодня, 11:57.
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Между тем некоторым атлетам все же откроют дорогу на Олимпиаду. Есть вероятность, что под нейтральным флагом смогут выступить и представители Алтайского края.

Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира. Фото: www.altaisport.ru.

Как сообщил altapress.ru Владимир Альт, руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, наиболее вероятные шансы есть у сноубордиста Андрея Соболева. Нынешний сезон спортсмен начал с двух побед на первом этапе Кубка России, проходившем в Башкортостане. 

Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.

В параллельном слаломе чемпион мира 2015 года Андрей Соболев выиграл сначала квалификацию. Любопытно, что в 1/8 финала ему противостоял другой алтайский спортсмен — воспитанник СДЮШОР "Горные лыжи" Денис Абаскалов. В финале Андрей на 0.5 секунды опередил москвича Константина Шипилова. На следующий день Соболев первенствовал в параллельном слаломе-гиганте, оказавшись быстрее в большом финале Константина Котова из Кемеровской области. 

Что касается конькобежного и лыжного спорта, то здесь шансы есть у Виктора Муштакова и Яны Кирпиченко. В начале декабря Муштаков, воспитанник краевой СДЮШОР "Клевченя", стал одним из лучших на этапе Кубка России, победив на дистанции 500 метров. Ранее в этой же дисциплине он становился победителем на Кубке Москвы по конькобежному спорту.

Виктор Муштаков, конькобежный спорт.
Виктор Муштаков, конькобежный спорт

Успешно выступавшая в прошлом сезоне лыжница-юниорка Яна Кирпиченко в ноябре 2017 года стала 14-й в гонке на 10 километров классическим стилем на турнире в Елливаре (Швеция), который является для россиян отборочным для участия в Кубке мира.  

Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.

Даже с такими результатами у Яны остаются шансы попасть на Олимпиаду-2018. Дело в том, что у специальной комиссии МОК, которая будет принимать решение по каждому из российских атлетов, есть претензии к основным нашим лыжникам. Уже с большой вероятностью можно сказать, что из-за плохой допинг-истории для некоторых лидеров двери на главные старты четырехлетия окажутся закрытыми. Нельзя исключать, что честь страны придется отстаивать молодежи, в том числе и Яне Кирпиченко.

Напомним, на игры будут допущены только "чистые" спортсмены. Список приглашенных на Олимпиаду будет определен специальной комиссией МОК под руководством Валери Фурнерон. В эту комиссию войдут также представитель WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и представитель МОК. Эта комиссия будет придерживаться ряда правил. Во-первых, спортсмен должен выполнить нормативы в своем виде спорта, во-вторых, не быть замешанным в допинг-скандалах. Также ему придется пройти все тесты, рекомендованные комиссией.

Ожидается, что 6 декабря свою позицию по поводу решения МОК озвучит президент России Владимир Путин. А 12 декабря в Москве пройдет собрание олимпийцев, на котором будет принято окончательное решение, поедут ли наши спортсмены на Игры под "нейтральным флагом". 

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