Кто из алтайских спортсменов может стать "нейтральным" на зимней Олимпиаде

Как сообщил altapress.ru Владимир Альт, руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, наиболее вероятные шансы есть у сноубордиста Андрея Соболева. Нынешний сезон спортсмен начал с двух побед на первом этапе Кубка России, проходившем в Башкортостане.

В параллельном слаломе чемпион мира 2015 года Андрей Соболев выиграл сначала квалификацию. Любопытно, что в 1/8 финала ему противостоял другой алтайский спортсмен — воспитанник СДЮШОР "Горные лыжи" Денис Абаскалов. В финале Андрей на 0.5 секунды опередил москвича Константина Шипилова. На следующий день Соболев первенствовал в параллельном слаломе-гиганте, оказавшись быстрее в большом финале Константина Котова из Кемеровской области.

Что касается конькобежного и лыжного спорта, то здесь шансы есть у Виктора Муштакова и Яны Кирпиченко. В начале декабря Муштаков, воспитанник краевой СДЮШОР "Клевченя", стал одним из лучших на этапе Кубка России, победив на дистанции 500 метров. Ранее в этой же дисциплине он становился победителем на Кубке Москвы по конькобежному спорту.

Успешно выступавшая в прошлом сезоне лыжница-юниорка Яна Кирпиченко в ноябре 2017 года стала 14-й в гонке на 10 километров классическим стилем на турнире в Елливаре (Швеция), который является для россиян отборочным для участия в Кубке мира.

Даже с такими результатами у Яны остаются шансы попасть на Олимпиаду-2018. Дело в том, что у специальной комиссии МОК, которая будет принимать решение по каждому из российских атлетов, есть претензии к основным нашим лыжникам. Уже с большой вероятностью можно сказать, что из-за плохой допинг-истории для некоторых лидеров двери на главные старты четырехлетия окажутся закрытыми. Нельзя исключать, что честь страны придется отстаивать молодежи, в том числе и Яне Кирпиченко.

Напомним, на игры будут допущены только "чистые" спортсмены. Список приглашенных на Олимпиаду будет определен специальной комиссией МОК под руководством Валери Фурнерон. В эту комиссию войдут также представитель WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и представитель МОК. Эта комиссия будет придерживаться ряда правил. Во-первых, спортсмен должен выполнить нормативы в своем виде спорта, во-вторых, не быть замешанным в допинг-скандалах. Также ему придется пройти все тесты, рекомендованные комиссией.

Ожидается, что 6 декабря свою позицию по поводу решения МОК озвучит президент России Владимир Путин. А 12 декабря в Москве пройдет собрание олимпийцев, на котором будет принято окончательное решение, поедут ли наши спортсмены на Игры под "нейтральным флагом".