Известные атлеты, тренеры и VIP-персоны отпраздновали 80-летие спортивной отрасли Алтайского края

80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 80-летие спортивной отрасли Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

На торжество, приуроченное к этой дате, в концертный зал "Сибирь" приехали известные атлеты. Среди них, например, неоднократный чемпион мира по контактному каратэ Александр Суховерков, биатлонист Сергей Тарасов, футболист Валерий Белозерский, бывший директор ХК "Алтай" Вячеслав Бугорский, действующие тренеры, директора спортшкол, а также члены краевого правительства.

В этот день поздравления получал еще один человек, имеющий непосредственное отношение к алтайскому спорту. Владимиру Альту, экс-руководителю спортуправления, а ныне директору "Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края", 22 ноября исполнилось 62 года.

По объективным причинам празднование 80-летия отрасли прошло без участия ряда именитых алтайских спортсменов. Стрелок Сергей Каменский, серебряный призер Олимпийских игр в 2016 году, и тэквондист Альберт Гаун сейчас на сборах. Легкоатлета Сергея Шубенкова, который традиционно пропускает зимний сезон, тоже сейчас нет в Барнауле. По словам его мамы Натальи Шубенковой, он улетел в Монако по приглашению князя Альберта II.

Справка

На территории Алтайского края развивают более 80 различных видов спорта, которыми занимаются почти 750 тысяч спортсменов. В сфере физической культуры и спорта нашли применение своим силам более пяти с половиной тысяч тренеров и спортивных работников.

В регионе насчитывается свыше пяти тысяч спортивных сооружений. Среди них 77 стадионов, 63 бассейна и 1550 спортивных залов. В 95 детско-юношеских спортивных школах обучаются 53 тысячи детей. 16 спортивных учреждений края имеют статус школ олимпийского резерва.