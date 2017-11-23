Россия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2023 по баскетболу из-за отношения к атлетам

22 ноября Россия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил принятое решение негативным отношением к российскому спорту.
Ситуацию прокомментировал президент РФБ Андрей Кириленко: "Учитывая сегодняшнее отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира. Мы проделали большой объем работы и получили хороший опыт".
Президент РФБ от имени федерации поблагодарил всех, кто принимал участие в продвижении нашей заявки — Министерство спорта РФ, Межведомственную комиссию по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, оценочную комиссию ФИБА, которая посетила российские города, претендовавшие на проведение турнира (Москву, Санкт-Петербург, Казань и Пермь), руководителей этих регионов, предоставивших необходимые гарантии.
Ранее стало известно, что по решению комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) отозваны медали, полученные российскими скелетонистами Александром Третьяковым (золото) и Еленой Никитиной (бронза)на Олимпиаде-2014 в Сочи. В итоге сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014 по общему количеству наград. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы и не смогут больше принять участие в Играх. Также виновными в нарушениях признали еще двух российских скелетонисток — Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, показавших в Сочи соответственно пятый и шестой результаты. Их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы, они пожизненно дисквалифицированы. По утверждению МОК, спортсмены нарушили антидопинговые правила.
Ранее комиссия МОК пожизненно отстранила российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Комиссия также аннулировала их результаты на Олимпийских играх–2014 в Сочи. Теперь спортсмены пожизненно не смогут выступать на Играх, начиная с ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Таким образом, Легков лишится золотой медали в гонке на 50 километров, а вся сборная России должна вернуть серебро, завоеванное в командой в эстафете четыре по 10 километров.
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