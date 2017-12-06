Главу МОК спросили о неведении Путина об организации системы допинга в РФ

"Мы не говорили об этом с президентом России", — сказал Томас Бах в ходе пресс-конференции в Лозанне по итогу заседания исполкома МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Во время пресс-конференции был задан вопрос, не складывается ли ощущения у главы МОК, что президент России находится "в неведении, что происходит со спортсменами в его стране".

"У нас нет фактической информации о вовлеченности ", — ответил глава комиссии МОК Самуэль Шмид.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи", сообщает РИА Новости. Однако российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных решением исполкома МОК пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.

МОК также приостановил членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Жуков принес свои извинения, уточнил Бах. Олимпийский комитет России обязан выплатить штраф в размере 15 млн долларов и компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование, пишет znak.com.

Российские телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".