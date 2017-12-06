Когда и какие страны отстранялись от участия в Олимпийских играх. Спортивно-историческая справка

На сайте об истории Олимпийских игр говорится, что в 1920-м году в Летней Олимпиаде в Антверпене не участвовали сборная Германии и команды ее стран-союзников по Первой мировой войне (Австрия, Венгрия, Турция и Болгария). На Олимпиаду не были также приглашены спортсмены Советской России (СССР появился только в 1922 году): политический и экономический бойкот, объявленный Советской Республике, был распространен и на спортивные связи.

В 1924-м году на Олимпиаду в Париже также не были допущены команды Германии и СССР.

В 1948-м году на Летние и Зимние Игры, проводившиеся в Лондоне и Санкт-Морице (Швейцария), не допустили команды Германии и Японии как стран, развязавших Вторую мировую войну.

В 1964-м году Летние игры проходили в Токио. В них не принимали участие спортсмены из Южно-Африканской республики, так как за два года до Олимпиады МОК исключил ЮАР из числа участников за политику апартеида.

В 2000-м году на Олимпиаде в Сиднее не был представлен Афганистан. Режим Талибана запретил спорт как таковой, ликвидировал Национальный олимпийский комитет страны и отверг приглашение МОК.

В 2014-м году на Олимпиаду в Сочи не была допущена команда Индии за вмешательство государства в дела национального Олимпийского комитета, в результате трое индийских спортсменов — лыжник, горнолыжник и саночник — выступали в Сочи под олимпийским флагом.

В связи с допинговым скандалом Международный олимпийский комитет постановил, что отдельные российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане 2018 года под нейтральным флагом. Вместе с этим приостановлены деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) и членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова в МОК. ОКР обязали выплатить штраф в размере 15 млн долларов и компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.