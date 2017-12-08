Федеральные каналы ведут переговоры о трансляции Игр-2018

Федеральные телеканалы ведут переговоры о покупке прав на трансляцию Олимпийских игр, которые пройдут в корейском Пхёнчхане в феврале 2018 года, сообщил Петр Макаренко, владелец компании "Телеспорт", которой принадлежат права на телетрансляцию, пишет РБК.
По его словам, переговоры ведутся в том числе и с ВГТРК, которая ранее заявила о том, что без участия российской сборной в Играх не будет их показывать.
Два источника агентства на телевизионном рынке рассказали, что Первый канал, "Россия 1" (входит в ВГТРК) и "Матч ТВ" (входит в "Газпром-Медиа", ГПМ) рассматривают возможность показа Олимпиады, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной. По словам собеседников, каналы будут вести трансляцию Игр в том случае, если российские спортсмены все же поедут в Пхёнчхан под нейтральным флагом.
"Все еще будет зависеть от того, сколько спортсменов поедет и в каких видах спорта они будут принимать участие", — пояснил агентству представитель федерального канала.
Источник на Первом канале сообщал, что контракт с "Телеспортом" каналом не подписан. В "Газпром-Медиа" заявили, что договоренности с "Телеспортом" о трансляции были достигнуты, но отказались уточнить, подписан договор или нет. "Права на трансляцию Олимпиады у ВГТРК есть", — сообщали ранее РБК в пресс-службе холдинга, пишет znak.com.
Ранее сообщалось, что телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".
5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать на Играх 2018 года исключительно под нейтральным флагом.
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