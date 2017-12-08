Федеральные каналы ведут переговоры о трансляции Игр-2018

По его словам, переговоры ведутся в том числе и с ВГТРК, которая ранее заявила о том, что без участия российской сборной в Играх не будет их показывать.

Два источника агентства на телевизионном рынке рассказали, что Первый канал, "Россия 1" (входит в ВГТРК) и "Матч ТВ" (входит в "Газпром-Медиа", ГПМ) рассматривают возможность показа Олимпиады, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной. По словам собеседников, каналы будут вести трансляцию Игр в том случае, если российские спортсмены все же поедут в Пхёнчхан под нейтральным флагом.

"Все еще будет зависеть от того, сколько спортсменов поедет и в каких видах спорта они будут принимать участие", — пояснил агентству представитель федерального канала.

Источник на Первом канале сообщал, что контракт с "Телеспортом" каналом не подписан. В "Газпром-Медиа" заявили, что договоренности с "Телеспортом" о трансляции были достигнуты, но отказались уточнить, подписан договор или нет. "Права на трансляцию Олимпиады у ВГТРК есть", — сообщали ранее РБК в пресс-службе холдинга, пишет znak.com.

Ранее сообщалось, что телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".

5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать на Играх 2018 года исключительно под нейтральным флагом.