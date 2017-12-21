Проект формы российских спортсменов отправили в МОК на согласование

МОК проверит экипировку на соответствие требованиям. На одежде нельзя размещать герб России и эмблему Олимпийского комитета страны, "RUS" меняется на "OAR", а цветовое оформление экипировки не должно напоминать российский флаг. Всего в списке требований фигурируют 13 пунктов, и касаются они как экипировки атлетов, так и униформы всех остальных членов официальной делегации. Распространяются они на всю одежду — форму для соревнований, тренировочные костюмы, повседневную одежду и наряд для официальных церемоний.

"Мы надеемся, что в последний день игр все ограничения будут сняты и на церемонии закрытия Олимпиады наши спортсмены пройдут с российским флагом и в парадной экипировке, которую мы подготовили для них изначально — с триколором и государственными символами", — сказала Задорина.

Справка

5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Российские спортсмены, которых признали "чистыми", смогут поехать на Игры, однако им будет запрещено демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять российский гимн.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.