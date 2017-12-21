Параолимпийская сборная России может пропустить Игры-2018 из-за "невыполнимых требований"

Паралимпийский комитет России заявил, что требования, которые выдвинул Международный паралимпийский комитет, выполнить в нынешнем виде невозможно. Это может привести к тому, что параолимпийская сборная России пропустит Игры-2018.
МПК решил отложить до января решение о допуске российских параолимпийцев на зимние Игры в Пхёнчхане, пишет "Интерфакс". По мнению российской организации, в сообщении МПК содержатся требования, которые явно выходят за рамки компетенции Паралимпийского комитета России.
"Печально, что заложниками этих недостаточно конкретных и в значительной степени политизированных требований являются судьбы спортсменов-параолимпийцев, вина которых в каких-либо нарушениях не установлена и юридически не доказана", — говорится в сообщении организации.
ПКР подчеркивает, что продолжает работу по организации участия российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к "Паралимпиаде-2018".
Справка
Членство ПКР в МПК приостановили с августа 2016 года после того, как в июле был опубликован "доклад Макларена". Россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В мае 2017 года исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.
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