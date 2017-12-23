Россия лишилась еще двух медалей Олимпиады в Сочи: теперь их осталось 20

Вчера, 14:17.
Спорт

Количество медалей сборной России с Олимпийских игр 2014 года сократилось с 22 до 20. В пятницу 22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что саночник Альберт Демченко лишен двух серебряных медалей. После рассмотрения 46 дел, открытых против российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил, МОК отстранил от участия в играх 11 из них. На этом завершилась "первая волна" расследований, сообщил ТАСС. 

Аделина Сотникова - "золотая" медалистка Олимпиады в Сочи.
Аделина Сотникова - "золотая" медалистка Олимпиады в Сочи. Фото: team-russia2014.ru.

Сборная России завершила Олимпиаду на первом месте с 33 медалями (13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых). В общей сложности сборная России лишилась четырех золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой.

Золота лишились:

  • лыжник Александр Легков (гонка на 50 км),
  • скелетонист Александр Третьяков и экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок). 

Серебра лишились:

  • лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км),
  • сборная России по лыжным гонкам в мужской эстафете 4х10 км (Легков, Вылегжанин, Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров)
  • сборная в командном мужском спринте (Вылегжанин / Никита Крюков),
  • женская сборная России по биатлону в эстафете (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова),
  • Ольга Вилухина в индивидуальном спринте,
  • конькобежка Ольга Фаткулина
  • саночник Альберт Демченко в индивидуальном соревновании;
  • сборная саночников в эстафете (Алтьберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев, Владислав Антонов).

Бронзы лишена скелетонистка Елена Никитина.

На данный момент в активе российской команды по итогам Олимпиады-2014 девять золотых медалей, три серебряных и восемь бронзовых, в неофициальном медальном зачете Игр сборная России занимает четвертое место. После дисквалификаций лыжников Легкова и Вылегжанина золотую медаль в гонке на дистанции 50 км должен получить Илья Черноусов, однако МОК пока не объявил его олимпийским чемпионом.

По результатам расследования МОК конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки Олимпиады-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет определен до 28 января, Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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