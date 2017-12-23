Россия лишилась еще двух медалей Олимпиады в Сочи: теперь их осталось 20

Количество медалей сборной России с Олимпийских игр 2014 года сократилось с 22 до 20. В пятницу 22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что саночник Альберт Демченко лишен двух серебряных медалей. После рассмотрения 46 дел, открытых против российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил, МОК отстранил от участия в играх 11 из них. На этом завершилась "первая волна" расследований, сообщил ТАСС.
Сборная России завершила Олимпиаду на первом месте с 33 медалями (13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых). В общей сложности сборная России лишилась четырех золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой.
Золота лишились:
- лыжник Александр Легков (гонка на 50 км),
- скелетонист Александр Третьяков и экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок).
Серебра лишились:
- лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км),
- сборная России по лыжным гонкам в мужской эстафете 4х10 км (Легков, Вылегжанин, Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров)
- сборная в командном мужском спринте (Вылегжанин / Никита Крюков),
- женская сборная России по биатлону в эстафете (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова),
- Ольга Вилухина в индивидуальном спринте,
- конькобежка Ольга Фаткулина
- саночник Альберт Демченко в индивидуальном соревновании;
- сборная саночников в эстафете (Алтьберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев, Владислав Антонов).
Бронзы лишена скелетонистка Елена Никитина.
На данный момент в активе российской команды по итогам Олимпиады-2014 девять золотых медалей, три серебряных и восемь бронзовых, в неофициальном медальном зачете Игр сборная России занимает четвертое место. После дисквалификаций лыжников Легкова и Вылегжанина золотую медаль в гонке на дистанции 50 км должен получить Илья Черноусов, однако МОК пока не объявил его олимпийским чемпионом.
По результатам расследования МОК конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки Олимпиады-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет определен до 28 января, Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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