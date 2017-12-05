Информатор WADA назвал имена заказчиков допинг-программы в России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сделал новые разоблачительные заявления, пишет VG.
В интервью изданию он рассказал, что лично обсуждал допинг-программу с президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым и экс-исполнительным директором организации, ныне глава Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергеем Кущенко.
"Я неоднократно беседовал с Кравцовым о применении допинга, в частности на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи", — заявил Родченков.
Он добавил, что глава Федерации лыжных гонок в России Елена Вяльбе присутствовала при разговоре об использовании запрещенных препаратов, состоявшемся на лыжной базе в Одинцово, но признал, что лично с ней эту тему не обсуждал.
Григорий Родченков отметил, что ему придется долго описывать все случаи применения фармацевтики российскими спортсменами, так как "допинг-программа в Сочи была очень длительной и масштабной".
Ранее информатор WADA рассказал о приказе бывшего заместителя министра спорта России Юрия Нагорных подменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на положительную. Родченков утверждает, что не стал этого делать.
Ранее сообщалось, что на просторах интернета нашлись эротические рассказы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Якобы свои литературные труды экс-глава Московской антидопинговой лаборатории публиковал под псевдонимом Виктор Конте. О том, кто скрывается за псевдонимом, СМИ рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. "Разве может быть адекватен человек, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?" — сказал Кравцов в интервью агентству "Р-Спорт".
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