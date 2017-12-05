Глава союза биатлонистов России рассказал об эротических фантазиях информатора WADA Родченкова

На просторах сети нашлись эротические рассказы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Свои литературные труды экс-глава Московской антидопинговой лаборатории публиковал под псевдонимом Виктор Конте.
Истории Родченкова обнаружили пользователи одного из крупнейших русскоязычных порталов России — Proza.ru. Под псевдонимом Конте на сайте размещены три рассказа в жанре эротической прозы: "Эстонские сборы", "Пудель и мартини" и "Нефтеперерабатывающий завод". Работы датируются 2007 и 2011 годами, пишет ura.ru.
О том, кто скрывается за псевдонимом, СМИ рассказал член Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. "Разве может быть адекватен человек, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?" — сказал Кравцов в интервью агентству "Р-Спорт".
"Я стащил с нее трусы и, не выпуская их из рук, разделся быстро сам. И лег рядом, довольно резко запустив ей пальцы между ног", — приводит фрагмент рассказа издание LIfe.
Справка
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории переехал в США в 2016 году. Родченков дал показания против российских спортсменов, завоевавших награды на Играх в Сочи. На прошлой неделе информатор WADA признался, что за съемки в документальном фильме о "российской допинговой программе" он получил в США квартиру и автомобиль Infiniti.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.