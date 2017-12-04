ЧМ-2018 предложили провести без хозяев

Сегодня, 12:38.
Спорт

Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти на российских площадках и без участия хозяев. С такой инициативой выступил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье, сообщает телеканал 360.

Владимир Путин со звездами мирового футбола.
Владимир Путин со звездами мирового футбола. Фото: kremlin.ru.

Де Пенсье потребовал от Международной федерации футбола (FIFA) немедленно начать расследование в отношении российской сборной. Если в ходе расследования будет доказан факт применения допинга российскими футболистами, то российских спортсменов необходимо отстранить от участия в мундиале.

По словам де Пенсье, Россия может провести чемпионат, но при этом не участвовать в нем сама. "Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?" — цитирует спортивного чиновника телеканал.

Руководитель iNADA отметил, что FIFA должно провести расследование добросовестно и с желанием, иначе "над их мероприятием нависнет большая туча".

Владимир Путин со звездами мирового футбола.
Владимир Путин со звездами мирового футбола.

Адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — основного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден уже заявил о том, что его клиент готов выйти на связь с FIFA и предоставить данные о запрещенных препаратах в российском футболе, сообщает "Газета.ру".

Владимир Путин со звездами мирового футбола.
Владимир Путин со звездами мирового футбола.

Григорий Родченков ранее заявил, что имеет цель уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие пять лет. Информатор уверен, что все события сейчас развиваются в нужном направлении. Другой информатор WADA, Виталий Степанов, также выступил с предложением вообще не допускать Россию до предстоящих Олимпийских игр в Корее, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что у информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова есть доказательства того, что десятки российских футболистов, включая игроков национальной сборной, являлись частью "государственной допинг-программы".

Факт

1 декабря в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018 по футболу. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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