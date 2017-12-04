ЧМ-2018 предложили провести без хозяев

Де Пенсье потребовал от Международной федерации футбола (FIFA) немедленно начать расследование в отношении российской сборной. Если в ходе расследования будет доказан факт применения допинга российскими футболистами, то российских спортсменов необходимо отстранить от участия в мундиале.

По словам де Пенсье, Россия может провести чемпионат, но при этом не участвовать в нем сама. "Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?" — цитирует спортивного чиновника телеканал.

Руководитель iNADA отметил, что FIFA должно провести расследование добросовестно и с желанием, иначе "над их мероприятием нависнет большая туча".

Адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — основного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден уже заявил о том, что его клиент готов выйти на связь с FIFA и предоставить данные о запрещенных препаратах в российском футболе, сообщает "Газета.ру".

Григорий Родченков ранее заявил, что имеет цель уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие пять лет. Информатор уверен, что все события сейчас развиваются в нужном направлении. Другой информатор WADA, Виталий Степанов, также выступил с предложением вообще не допускать Россию до предстоящих Олимпийских игр в Корее, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что у информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова есть доказательства того, что десятки российских футболистов, включая игроков национальной сборной, являлись частью "государственной допинг-программы".

Факт

1 декабря в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018 по футболу. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.