В ОКР сделали заявление по поводу запрета российского флага на трибунах Игр-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) сделал заявление по поводу информации в СМИ о запрете со стороны МОК использования российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпийских игр в Пхенчхане.
Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр, говорится в сообщении ОКР.
Этот пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.
Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпиаде-2018.
Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.
Но с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу.
Ответ от МОК ожидается до конца недели.
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