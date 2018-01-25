В ОКР сделали заявление по поводу запрета российского флага на трибунах Игр-2018

Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр, говорится в сообщении ОКР.

Этот пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпиаде-2018.

Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Но с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу.

Ответ от МОК ожидается до конца недели.