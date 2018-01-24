МОК запретил проносить российские флаги на трибуны Игр-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены на всех олимпийских объектах во время проведения Игр в Пхенчхане.
"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены. Такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр", — говорится на официальном сайте оргкомитета Игр, пишет Газета.Ru.
Под запретом среди прочих оказывается и российский флаг, так как сборная России официально участия в зимней Олимпиаде не принимает, а российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только в составе команды "олимпийских атлетов из России" под нейтральным флагом и без использования национальных цветов и атрибутов в виде гимна и флага страны.
Данное решение, принятое МОК, является беспрецедентным — еще ни на одной Олимпиаде не были под запретом флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы Сергей Чепиков прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
"Если кто-то раньше думал, что спорт далек от политики, то сейчас все сомнения развеялись. Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддается анализу, здравому смыслу... Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования", — цитирует Чепикова RT.
Кроме того, по сообщениям из различных источников, в МОК собираются не допустить до участия в Олимпийских играх в Южной Корее всех российских участников Сочи-2014.
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