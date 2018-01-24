Есть ли алтайские спортсмены в списках "отказников" Олимпиады в Корее?

Из алтайских спортсменов на Олимпиаду точно допущен сноубордист Андрей Соболев (как и вся сборная по этой дисциплине). Нынешний сезон спортсмен начал с двух побед на первом этапе Кубка России, проходившем в Башкортостане. В настоящий момент в мировом рейтинге он занимает третье место.

Что касается конькобежного и лыжного спорта, то здесь шансы сохраняются у Виктора Муштакова и Яны Кирпиченко. В начале декабря 2017 года Муштаков, воспитанник краевой СДЮШОР "Клевченя", стал одним из лучших на этапе Кубка России, победив на дистанции 500 метров. Ранее в этой же дисциплине он становился победителем на Кубке Москвы по конькобежному спорту. На четвертом этапе Кубка России, проходившем 18-19 января, молодой спортсмен из Барнаула трижды становился победителем.

Яна Кирпиченко на следующей неделе стартует на Чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам. В этом сезоне спортсменка дебютировала в лыжной многодневке "Тур де ски", завершившейся в начале месяца.

Когда будут оглашены окончательные списки российских олимпийцев, пока точно не известно. Скорее всего, точные данные появятся к вечеру 28 января. Остальным спортсменам придется ждать конца месяца. Заезд атлетов в Пхенчхан должен пойди до 7 февраля.