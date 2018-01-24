Есть ли алтайские спортсмены в списках "отказников" Олимпиады в Корее?

Вчера, 16:20.
Спорт

Ряд ведущих атлетов российских спортсменов не смогут принять участие в Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты получили отказ со стороны специальной комиссии МОК и вошли в так называемый список "111" — спортсменов, фамилии которых вычеркнули из предварительных список без всяких причин. Как стало известно altapress.ru, алтайских представителей в нем пока нет.  

Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости (с).

Из алтайских спортсменов на Олимпиаду точно допущен сноубордист Андрей Соболев (как и вся сборная по этой дисциплине). Нынешний сезон спортсмен начал с двух побед на первом этапе Кубка России, проходившем в Башкортостане. В настоящий момент в мировом рейтинге он занимает третье место.

Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев завоевал "серебро" на первом этапе Кубка мира.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев, чемпион мира по сноуборду.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев в 1/8 финала параллельного гигантского слалома в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.
Андрей Соболев прошёл квалификацию в Сочи.

Что касается конькобежного и лыжного спорта, то здесь шансы сохраняются у Виктора Муштакова и Яны Кирпиченко. В начале декабря 2017 года Муштаков, воспитанник краевой СДЮШОР "Клевченя", стал одним из лучших на этапе Кубка России, победив на дистанции 500 метров. Ранее в этой же дисциплине он становился победителем на Кубке Москвы по конькобежному спорту. На четвертом этапе Кубка России, проходившем 18-19 января, молодой спортсмен из Барнаула трижды становился победителем. 

Яна Кирпиченко на следующей неделе стартует на Чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам. В этом сезоне спортсменка дебютировала в лыжной многодневке "Тур де ски", завершившейся в начале месяца.

Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница.

Когда будут оглашены окончательные списки российских олимпийцев, пока точно не известно. Скорее всего, точные данные появятся к вечеру 28 января. Остальным спортсменам придется ждать конца месяца. Заезд атлетов в Пхенчхан должен пойди до 7 февраля. 

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