На Алтае хотят создать спортивный кластер для подготовки биатлонистов к Олимпиаде-2022

Эту идею обсудили на встрече с помощником президента России Игорем Левитиным глава минэкономразвития края Николай Чиняков, глава Белокурихи Константин Базаров, представители биатлонных структур и руководство компании "Курорт Белокуриха".

В кластер планируют включить лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы" в Белокурихе-2, а также одну из неиспользуемых баз на Семинском перевале в соседней республике. На первом объекте лыжная трасса достигает 760 метров над уровнем моря, что практически соответствует условиям трассы на Кубке мира, на втором — 1,7 тыс. метров, что близко к условиям Олимпиады-2022.

Каждое из мест подготовки спортсменов требует дополнительного финансирования для развития или восстановления инфраструктуры. В частности, в "Алтайских горах" необходимо построить лыжероллерную трассу, которая будет отвечать требованиям спортсменов.

В целом на развитие этого комплекса, по предварительным оценкам, необходимо порядка 400 млн рублей. В ближайшие две недели каждая из сторон подготовит свои предложения по кластеру и затем общий детальный план будет передан Игорю Левитину.

Кроме того, власти Алтайского края обсудили с помощником президента России возможность строительства дороги, которая соединит Белокуриху-2 с Белокурихой-3 и в дальнейшем — с ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".