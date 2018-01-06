Дом, трасса и музей: в Белокурихе-2 открыли сразу три новых объекта

Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ". Новые объекты на "Белокурихе-2". Фото: Владимир Вайтиев, Алексей Тырышкин "Бийский округ".

Первым открылся "Русский дом" — традиционная изба русского переселенца, крестьянина среднего достатка, в которых жили наши предки более ста лет назад. Сейчас дом наполняется старинными вещами той эпохи, закупленными в окрестных деревнях. Среди представленных экспонатов — уникальная икона 1908 года.

Затем публику ждал Музей шоколада. Автор всех работ в нем - Владимир Войчишин, скульптор-ювелир. Музей шоколада создан в рамках работы ассоциации "Мир художников", которая объединяет мастеровых людей (в их числе, например, умельцы из барнаульской "Туриной горы" и белокурихинские гончары Покидаевы). Музей шоколада — только первый их объект. Далее в планах — строительство "Алтайского пряника", где будут производить выпечку по старинным рецептам.

В этот же день произошло открытие горнолыжной трассы на Мишиной горе. Компания "Курорт Белокуриха" приняла решение о строительстве горнолыжного комплекса здесь в январе 2017 года. Весну и лето здесь велись земляные работы: работали по 4 экскаватора и трактора, 3 бульдозера, грузовые автомобили. На горе оказался сложный каменистый рельеф: под грунтом были не просто камни, а глыбы под 40 тонн, которые вытягивали тяжелой техникой.

Теперь склон готов. Требуется лишь установить кресельный подъемник. Но уже 3 января первые сноубордисты и лыжники опробовали трассу, поднявшись на верх с помощью снегоходов.

В будущем планируется построить горнолыжные трассы на горе Глухариной и Чернижной.

Трасса имеет перепад 224 метра, выкат составляет 1,2 тыс. метров.