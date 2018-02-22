Керлингист Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады-2018

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, которые завоевали на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федерации керлинга России Валентины Париновой.
"Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", — заявила Паринова.
Напомним, Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Спортсмен признал факт формального нарушения антидопинговых правил.
Вскрытая допинг-проба В бронзового призера в дабл-миксте Крушельницкого показала положительный результат на наличие мельдония. Количество препарата говорит о том, что это был одноразовый прием вещества, который не дает терапевтического преимущества. Допинг-тесты керлингиста, которые провели до Олимпиады-2018, были отрицательными. Сам спортсмен отрицает умышленное употребление запрещенного вещества.
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