Керлингист Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады-2018

"Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", — заявила Паринова.

Напомним, Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Спортсмен признал факт формального нарушения антидопинговых правил.

Вскрытая допинг-проба В бронзового призера в дабл-миксте Крушельницкого показала положительный результат на наличие мельдония. Количество препарата говорит о том, что это был одноразовый прием вещества, который не дает терапевтического преимущества. Допинг-тесты керлингиста, которые провели до Олимпиады-2018, были отрицательными. Сам спортсмен отрицает умышленное употребление запрещенного вещества.