На российского призера Игр-2018 завели дело из-за подозрений в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.
Дело заведено по запросу Международного олимпийского комитета (МОК). Дата слушания пока не установлена. На данный момент никакой дополнительной информации представлено не будет.
У керлингиста 18 февраля возникли проблемы с допинг-пробой. В одной из пробирок россиянина были обнаружены следы мельдония.
Портал Insidethegames написал, что керлингист обвинил в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что Крушельницкий не давал никаких комментариев по данному вопросу, пишет Lenta.ru.
Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой 13 февраля завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.
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