На российского призера Игр-2018 завели дело из-за подозрений в употреблении допинга

Сегодня, 20:55.
Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг. Фото: commons.wikimedia.org, СС0.

Дело заведено по запросу Международного олимпийского комитета (МОК). Дата слушания пока не установлена. На данный момент никакой дополнительной информации представлено не будет.

У керлингиста 18 февраля возникли проблемы с допинг-пробой. В одной из пробирок россиянина были обнаружены следы мельдония.

Портал Insidethegames написал, что керлингист обвинил в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что Крушельницкий не давал никаких комментариев по данному вопросу, пишет Lenta.ru.

Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой 13 февраля завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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