Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, в каких условиях живет с бабушкой

Из 15-минутного ролика японской NHK видно, что юная спортсменка из Удмуртии живет в съемной однокомнатной московской квартире вместе с бабушкой.

Скромные квадратные метры они делят с двумя шиншиллами и котом. Сидя за столом на крошечной кухне, Алина может, не вставая, дотянуться до противоположной стены рукой, а сушилка для белья стоит прямо в гостиной, отмечает портал "Дни.ру". В комнате без ремонта и со старой мебелью олимпийская чемпионка показывает журналистам золотую медаль Пхенчхана и гору мягких игрушек от поклонников.

Зрителей возмутили жилищные условия знаменитой спортсменки. "Эй Москва! дайте квартиру чемпионке!" — пишут пользователи.

Российская фигуристка Алина Загитова побив мировой рекорд, завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. В награду за победу Алине вручили BMW, однако спортсменка решила отдать автомобиль родителям. Ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения. Загитова помимо звания олимпийской чемпионки в этом году завоевала титул чемпионки Европы, пишет ura.ru.