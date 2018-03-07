Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, в каких условиях живет с бабушкой

Японские журналисты сняли фильм о жизни 15-летней олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Российская фигуристка показала зарубежным репортерам квартиру, после чего пользователей Сети поразили жилищные условия всемирно известной спортсменки.
Из 15-минутного ролика японской NHK видно, что юная спортсменка из Удмуртии живет в съемной однокомнатной московской квартире вместе с бабушкой.
Скромные квадратные метры они делят с двумя шиншиллами и котом. Сидя за столом на крошечной кухне, Алина может, не вставая, дотянуться до противоположной стены рукой, а сушилка для белья стоит прямо в гостиной, отмечает портал "Дни.ру". В комнате без ремонта и со старой мебелью олимпийская чемпионка показывает журналистам золотую медаль Пхенчхана и гору мягких игрушек от поклонников.
Зрителей возмутили жилищные условия знаменитой спортсменки. "Эй Москва! дайте квартиру чемпионке!" — пишут пользователи.
Российская фигуристка Алина Загитова побив мировой рекорд, завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. В награду за победу Алине вручили BMW, однако спортсменка решила отдать автомобиль родителям. Ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения. Загитова помимо звания олимпийской чемпионки в этом году завоевала титул чемпионки Европы, пишет ura.ru.
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